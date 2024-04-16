Битва за звание правителя. Омские программисты сразились в метавселенной

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В Омске собрались 10 команд из Сибири, а заявок на участие в чемпионате поступило более 1 500. Участники приехали в Омск из Новосибирской области, Красноярского края и Томской области.
Чемпионат продлился 8 часов, в течение которых программисты искали и устраняли уязвимости в своей информационной системе, а затем использовали эту уязвимость для «захвата влага» другой команды.
В итоге первое место в турнире получила команда «W@zz4b1» из Новосибирского государственного технического университета. На втором месте оказалась команда NFB из Омского государственного политехнического университета, а третье место досталось команде KEKW из Омского государственного университета путей сообщения.
Организаторами мероприятия выступили министерство цифрового развития и связи Омской области, Омский государственный технический университет, «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности», Ассоциация «Омская цифра». Глава омского минцифры Денис Цуканов отметил, что в России сейчас большая потребность в первоклассных ИТ-специалистах, и потому омские вузы и ссузы нацелены на подготовку программистов.
Ранее Город55 рассказывал о проектах, созданных в рамках конкурса «Стартап-тур». Лучший проект планируют внедрить в Омске.