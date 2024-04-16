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Омские айтишники сразились за звание правителя метавселенной

Битва за звание правителя. Омские программисты сразились в метавселенной

16 апреля 2024, 05:34
Фото: Минцифры Омской области

Омские айтишники сразились за звание правителя метавселенной

ИТ-чемпионат среди сибирских программистов прошел в городской «Точке кипения», рассказали в региональном минцифры.

В Омске собрались 10 команд из Сибири, а заявок на участие в чемпионате поступило более 1 500. Участники приехали в Омск из Новосибирской области, Красноярского края и Томской области.

Чемпионат продлился 8 часов, в течение которых программисты искали и устраняли уязвимости в своей информационной системе, а затем использовали эту уязвимость для «захвата влага» другой команды.

В итоге первое место в турнире получила команда «W@zz4b1» из Новосибирского государственного технического университета. На втором месте оказалась команда NFB из Омского государственного политехнического университета, а третье место досталось команде KEKW из Омского государственного университета путей сообщения.

Организаторами мероприятия выступили министерство цифрового развития и связи Омской области, Омский государственный технический университет, «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности», Ассоциация «Омская цифра». Глава омского минцифры Денис Цуканов отметил, что в России сейчас большая потребность в первоклассных ИТ-специалистах, и потому омские вузы и ссузы нацелены на подготовку программистов.

Ранее Город55 рассказывал о проектах, созданных в рамках конкурса «Стартап-тур». Лучший проект планируют внедрить в Омске.

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#Ольга Акамова#Омск#Новости#Сибирь#Красноярский край#Томская область#Новосибирская область#Вузы#Минцифры#Денис Цуканов
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