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Томская область

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2024
Омич Дмитрий Зярко вступил в должность первого заместителя мэра Томска
23 октября, 12:27
За первую половину 2024 года сибиряки положили на вклады в Сбер 686 млрд рублей
17 июля, 05:11
В зоне риска. Омская область попала в прогноз пожароопасных локаций Авиалесоохраны
Специалисты ведомства сделали выводы из статистики возникновения пожаров.
28 апреля, 03:59
Приехал подзаработать. В Омске задержали иностранца с 700 граммами тяжелых наркотиков
Сотрудники УНК выяснили, что мужчина, приехавший в город пару дней назад, занимался продажей наркотиков в Омске, Томске и Новосибирске.
1 апреля, 07:14
2022
Миллиарды в асфальт. За 3 года Омская область получит на дороги свыше 11 млрд рублей
23 декабря 2022, 07:32
В смертельном ДТП в Омской области погиб хоккеист НХЛ
Автомобиль со спортсменом, по информации ГИБДД, въехал в фуру.
2 августа 2022, 09:55

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