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Новосибирская область

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Из Чистоозерного в Омск: бывший заключенный планирует переехать в новый город
6 ноября, 08:32
Омичи все чаще покупают недвижимость в Ленобласти, предпочитая ее Москве
Согласно свежим данным экспертов, в случае покупки жилья в другом городе омичи рассматривают варианты в Санкт-Петербурге.
30 октября, 06:38
Сняли кабины и двигатели. Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на детали
15 октября, 07:58
Соединение разорвано. Омский интернет-провайдер столкнулся с мощной хакерской атакой
13 октября, 04:28
Главный прокурор Омска готовится к должности пермского заместителя
25 сентября, 04:28
Герои прошлого вдохновляют будущих защитников на «Зарнице 2. 0»
17 сентября, 10:38
Не «грузит». Омичи пожаловались на серьезный сбой в работе мессенджера Telegram
21 августа, 11:24
За первую половину 2024 года сибиряки положили на вклады в Сбер 686 млрд рублей
17 июля, 05:11
Опустились на 9 место. С начала года Омскую область покинуло почти 1,5 тысячи человек
8 июля, 08:36
Приехал подзаработать. В Омске задержали иностранца с 700 граммами тяжелых наркотиков
Сотрудники УНК выяснили, что мужчина, приехавший в город пару дней назад, занимался продажей наркотиков в Омске, Томске и Новосибирске.
1 апреля, 07:14
Новосибирский суд ужесточил приговор омичу по делу о гибели рыбака на Чанах
27 марта, 07:27
Зарплата, соцвыплаты и бизнес. Омскстат рассказал, из чего складывается доход омичей
22 марта, 07:49
Грозит пожизненное. В Омске задержали наркокурьера с 500 граммами «синтетики»
Мужчина перевозил наркотики между регионами России.
21 марта, 06:18
Пенсионеры в зоне риска. Омская область заняла 8 место среди СФО по зараженности ВИЧ
28 февраля, 06:04
Больше не взлетит. Приземлившийся в поле самолет рейса Омск-Сочи решили утилизировать
11 января, 04:34
2023
На трассе Омск — Новосибирск закрыли движение из-за сильного ветра
6 декабря 2023, 13:16
Грозит до 20 лет. В Омской области поймали закладчика со 100 граммами мефедрона
4 декабря 2023, 04:26
Отрезана улица с жилыми домами. В Новосибирской области рухнул мост
ЧП произошло в поселке Базово Чулымского района. Пострадавших нет.
19 октября 2023, 03:20
С самолета рейса Сочи-Омск снимут пассажирские кресла, чтобы он смог взлететь
Двигатели лайнера, по информации авиаперевозчика, остались целы.
3 октября 2023, 11:19
Тройное убийство, продажа ребенка, старт отопительного сезона в Омске
1 октября 2023, 09:37

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