Омская фирма к 2025 году построит магазин недалеко от Северо-восточного кладбища

Участок площадью 1000 кв. м в Центральном округе, на котором развернется стройка, находится у ООО «Альянс» в аренде с сентября прошлого года. Договор аренды действует примерно до конца 2025 года. Видимо, в эти сроки по строительству и планирует уложиться компания.