Омская фирма к 2025 году построит магазин недалеко от Северо-восточного кладбища

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:54
Городу55 стало известно, что омской компании «Альянс» одобрили строительство магазина на улице Госплемстанция, рядом с Северо-восточным кладбищем, частным сектором и СНТ. Соответствующее разрешение фирме выдали в депархитектуры 19 марта.
Как выяснил Город55, магазин будет одноэтажным, а торговая площадь составит почти 740 кв. м.
Участок площадью 1000 кв. м в Центральном округе, на котором развернется стройка, находится у ООО «Альянс» в аренде с сентября прошлого года. Договор аренды действует примерно до конца 2025 года. Видимо, в эти сроки по строительству и планирует уложиться компания.
Напомним, что компания «Альянс» была не единственной, кого заинтересовал участок по улице Госплемстанция. Торги вызвали ажиотаж, в итоге теперь за год аренды участка фирме приходится платить 4,7 млн рублей (хотя начальная цена была только 506,5 тысяч).
Владеет «Альянсом», который зарегистрировали только 7 августа 2023 года, Валентина Кулешова, руководит компанией Евгений Кулешов. Кулешовым также принадлежат еще несколько омских компаний — «Рента», «Ритейл Сити» и «Перспектива».