Омская фирма «Альянс» построит магазин недалеко от Северо-Восточного кладбища

Победителем признали омскую компанию «Альянс», зарегистрированную только 7 августа 2023 года. Специализируется она на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В учредителях «Альянса» — Валентина Кулешова, в директорах — Евгений Кулешов. Он также подавал заявку отдельно, как индивидуальный предприниматель.