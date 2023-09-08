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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

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Омская фирма «Альянс» построит магазин недалеко от Северо-Восточного кладбища

8 сентября 2023, 10:24
Фото: 1MI
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Компания выиграла в торгах на аренду земельного участка по улице Госплемстанция.

В Омске департамент архитектуры нашел арендатора для земельного участка с кадастровым номером 55:36:080101:11443, расположенного в Центральном округе.

На территории площадью 1000 кв. м разрешается построить магазин или заведение общепита. Кстати, рядом со сдаваемым в аренду участком находится частный сектор, СНТ и Северо-восточное кладбище.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Договор аренды заключат на 2,5 года. Торги вызвали ажиотаж, в итоге размер ежегодного арендного платежа вырос с 506,5 тысяч до 4,7 млн рублей.

На участие в торгах поступило семь заявок, не допустила комиссия до аукциона только ООО «Фуд Сити» из Омска. Компания не предоставила документ, который бы подтвердил внесение задатка.

В итоге за земельный участок боролись Ева Соколова, Юрий Соколов, Сергей Баер, Евгений Кулешов, ООО «Альянс» и ООО «Новодевелопмент».

Победителем признали омскую компанию «Альянс», зарегистрированную только 7 августа 2023 года. Специализируется она на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В учредителях «Альянса» — Валентина Кулешова, в директорах — Евгений Кулешов. Он также подавал заявку отдельно, как индивидуальный предприниматель.

Ранее Город55 рассказывал, кто будет арендовать муниципальные бани в Омске. Договор с омичами и москвичами, которые выиграли в торгах, заключат на пять лет.

Омичи и москвичи. МУП «Банное хозяйство» нашел арендаторов для городских бань
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#Общество#Омск#Строительство#Магазин#Аренда земли#Земельный участок#Новости#Юлия Истомина
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