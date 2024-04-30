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Трассу Омск-Тюмень перекрыли для грузовиков из-за паводка

30 апреля 2024, 03:09
Фото: 1MI
Иллюстрация
Проезд возможен для транспорта, задействованного в жизнеобеспечении.

Трасса Тюмень-Омск сегодня, 30 апреля, с 09.00 до 10.00 часов, с 12.00 до 13.00 часов, с 15.00 до 16.00 часов, с 18.00 до 19.00 будет перекрыта для грузовиков. Проезд возможен для транспорта, задействованного в жизнеобеспечении и ликвидаций последствий ЧС, рассказали в Госавтоинспекции Омской области.

Ограничения коснулись участков на 426, 484, 576 км. На дороге выставлены посты ДПС. Водителям рекомендовано парковаться у автокемпингов, гостиниц, АЗС, парковках для большегрузов.

В Тюменской области из-за паводка начало топить населенные пункты и дороги. Уровень воды в реке Ишим бьет рекорды. В минувшие выходные вода поднялась до отметки 1159 см, что на 11 см больше показателей, зафиксированных в 2017 году.

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#Евгений Игишев#Транспорт#Омская область#Ограничения#Чрезвычайная ситуация#ДПС#Тюмень-Омск
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