Трассу Омск-Тюмень перекрыли для грузовиков из-за паводка

Трасса Тюмень-Омск сегодня, 30 апреля, с 09.00 до 10.00 часов, с 12.00 до 13.00 часов, с 15.00 до 16.00 часов, с 18.00 до 19.00 будет перекрыта для грузовиков. Проезд возможен для транспорта, задействованного в жизнеобеспечении и ликвидаций последствий ЧС, рассказали в Госавтоинспекции Омской области.