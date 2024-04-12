Страшная находка. Омичи обнаружили трупы кошек и собак на контейнерной площадке

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В Омске на улице 27-я Северная местные жители обнаружили трупы домашних животных на площадке для сбора отходов. Кошки и собаки лежали как в мусорных мешках, так и без, сообщил сегодня, 12 апреля, телеграм-канал «Омский форум».
«Это просто уму не постижимо. И в мешках животные лежат», — рассказала местная жительница.
Омичи предположили, что выбросить трупы домашних животных могла ветеринарная клиника вместо утилизации.
Ранее Город55 рассказывал, что Областной центр ветеринарного обеспечения закупает крематоры для сжигания трупов животных: