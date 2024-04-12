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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

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Страшная находка. Омичи обнаружили трупы кошек и собак на контейнерной площадке

12 апреля 2024, 06:27
Фото: 1MI
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Омичи обнаружили во дворе дома трупы домашних собак и кошек

Местные жители предположили, что мертвых животных на площадку для сбора ТБО могла выбросить ветеринарная клиника.

В Омске на улице 27-я Северная местные жители обнаружили трупы домашних животных на площадке для сбора отходов. Кошки и собаки лежали как в мусорных мешках, так и без, сообщил сегодня, 12 апреля, телеграм-канал «Омский форум».

«Это просто уму не постижимо. И в мешках животные лежат», — рассказала местная жительница.

Омичи предположили, что выбросить трупы домашних животных могла ветеринарная клиника вместо утилизации.

Ранее Город55 рассказывал, что Областной центр ветеринарного обеспечения закупает крематоры для сжигания трупов животных:

В Омской области за 1,6 млн рублей покупают крематоры для сжигания трупов животных
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#Евгений Игишев#Общество#Происшествия#Омск#Животные#Ветеринарная клиника
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