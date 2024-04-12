Стреляла в детей. Омская прокуратура запросила 3 года колонии воспитаннице детдома

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Государственный обвинитель выступил в суде по уголовному делу в отношении 16-летней воспитанницы Большеуковского дома детства. Девушку обвиняют в истязаниях и хулиганстве (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Выяснилось, что в период с августа по октябрь прошлого года, когда обвиняемая находилась в доме детства, она неоднократно избивала двух подростков и угрожала своей ровеснице. Она также заставила ее мыть туалеты без перчаток. Стоит отметить, что девушка даже стреляла в детей металлическими снарядами из пневматического пистолета.
При этом свою вину она полностью не признает. Ранее она получила условный срок за кражу с банковской карты. Но на момент совершения новых преступлений испытательный срок не истек.
В итоге прокурор предложил отменить условное наказание и отправить подсудимую в воспитательную колонию на три года. Следующее судебное заседание — последнее слово подсудимой.
Также было заведено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц Большеуковского дома детства.