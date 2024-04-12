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судебное заседание

Стреляла в детей. Омская прокуратура запросила 3 года колонии воспитаннице детдома

12 апреля 2024, 04:02
Фото: Прокуратура Омской области
судебное заседание

Экс-воспитаннице омского детдома грозит 3 года колонии за выстрелы в детей

16-летняя девушка неоднократно издевалась над детьми. Ранее она получила условный срок за кражу с банковской карты. Прокурор настаивает на отмене условного срока и предложил отправить подсудимую в воспитательную колонию на три года.

Государственный обвинитель выступил в суде по уголовному делу в отношении 16-летней воспитанницы Большеуковского дома детства. Девушку обвиняют в истязаниях и хулиганстве (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Выяснилось, что в период с августа по октябрь прошлого года, когда обвиняемая находилась в доме детства, она неоднократно избивала двух подростков и угрожала своей ровеснице. Она также заставила ее мыть туалеты без перчаток. Стоит отметить, что девушка даже стреляла в детей металлическими снарядами из пневматического пистолета.

При этом свою вину она полностью не признает. Ранее она получила условный срок за кражу с банковской карты. Но на момент совершения новых преступлений испытательный срок не истек.

судебное заседание
Видео: Прокуратура Омской области

В итоге прокурор предложил отменить условное наказание и отправить подсудимую в воспитательную колонию на три года. Следующее судебное заседание — последнее слово подсудимой.

Также было заведено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц Большеуковского дома детства.

Теперь точно. В Омской области осудят воспитанницу детдома, стрелявшую по детям
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