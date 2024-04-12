Стреляла в детей. Омская прокуратура запросила 3 года колонии воспитаннице детдома

Выяснилось, что в период с августа по октябрь прошлого года, когда обвиняемая находилась в доме детства, она неоднократно избивала двух подростков и угрожала своей ровеснице. Она также заставила ее мыть туалеты без перчаток. Стоит отметить, что девушка даже стреляла в детей металлическими снарядами из пневматического пистолета.