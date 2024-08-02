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Прорыв

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Август
Живут себе и не тужат. В Омске в «озере» из канализации поселилось семейство уток
2 августа, 12:27
«Канализационные водопады». Омичи из домов в Октябрьском округе остались без воды
1 августа, 10:36
Июль
«Чем мы дышим». Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями
30 июля, 10:39
Май
Все дачи в воде. Омичи бьют тревогу из-за затопления территории СНТ «Каучук»
29 мая, 10:33
Апрель
Ситуация напряженная. Один из участков трассы Тюмень — Омск начало затапливать
Водителей пока просят воздержаться от поездок по этой трассе.
27 апреля, 06:21
Прорыв дамбы, страшная находка в мусорке и наказание за стрельбу. Омск сегодня
12 апреля, 14:24
Запах тухлых яиц, сила стихии и проблемное строительство. Омск сегодня
10 апреля, 14:04

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