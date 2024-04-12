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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:29

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«Какой объем воды. Жесть!» На реке под Омском прорвало дамбу и затопило дачи

12 апреля 2024, 04:28
Фото: 1MI
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На реке под Омском прорвало дамбу и затопило садовые товарищества

В районной администрации сообщили, что вода постепенно уходит с дачных участков.

Читатели Города55 сообщили, что в Омском районе прорвало дамбу на реке Камышловка. Из-за этого смыло дорогу к садовому товариществу.

«Какая сила. Какой объем воды. Жесть! От дамбы одни плиты остались. Теперь это все делать нам», — рассказал очевидец и поделился кадрами с места происшествия:
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Видео: 1MI

Отметим, что аналогичные жалобы о подтоплении СНТ и дорог появлялись в социальных сетях в течение недели. В администрации Омского района рассказали, что к настоящему времени с территории дачных кооперативов «Яблонька» и «Горячий Ключ» вода уже ушла.

«С территорий СНТ „Дружба“, „Мечта“ и „Заречный-2“ талые воды постепенно уходят. Угроза подтопления снята. По информации администрации поселения, садоводческие некоммерческие товарищества являются юридической организацией, в обязанности которой входит обеспечение полного объема работ в случае паводковых явлений, в том числе и установка водоотводов», — сообщили в администрации.

Территория относится к землям сельскохозяйственного назначения. Затопленный участок не входит в Дружинское поселение и не обслуживается по правилам благоустройства, объяснили в районной администрации.

Напомним, в начале апреля в Оренбургской области прорвало дамбу, из-за чего под воду ушли тысячи домов. Омич, живущий в Орске, рассказал Городу55, с какими проблемами сталкиваются жители затопленного населенного пункта и почему люди не хотят покидать свое жилье.

Царствие мародеров. Омич рассказал, как сейчас живет затопленный Орск
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#Евгений Игишев#Происшествия#Видео#Дороги#Омск#Паводок#Вода#Река#Дамба#Территория#Подтопление#Садовое товарищество#Дома
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