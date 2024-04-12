«Какой объем воды. Жесть!» На реке под Омском прорвало дамбу и затопило дачи

Отметим, что аналогичные жалобы о подтоплении СНТ и дорог появлялись в социальных сетях в течение недели. В администрации Омского района рассказали, что к настоящему времени с территории дачных кооперативов «Яблонька» и «Горячий Ключ» вода уже ушла.