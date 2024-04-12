«Какой объем воды. Жесть!» На реке под Омском прорвало дамбу и затопило дачи

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Читатели Города55 сообщили, что в Омском районе прорвало дамбу на реке Камышловка. Из-за этого смыло дорогу к садовому товариществу.
«Какая сила. Какой объем воды. Жесть! От дамбы одни плиты остались. Теперь это все делать нам», — рассказал очевидец и поделился кадрами с места происшествия:
Отметим, что аналогичные жалобы о подтоплении СНТ и дорог появлялись в социальных сетях в течение недели. В администрации Омского района рассказали, что к настоящему времени с территории дачных кооперативов «Яблонька» и «Горячий Ключ» вода уже ушла.
«С территорий СНТ „Дружба“, „Мечта“ и „Заречный-2“ талые воды постепенно уходят. Угроза подтопления снята. По информации администрации поселения, садоводческие некоммерческие товарищества являются юридической организацией, в обязанности которой входит обеспечение полного объема работ в случае паводковых явлений, в том числе и установка водоотводов», — сообщили в администрации.
Территория относится к землям сельскохозяйственного назначения. Затопленный участок не входит в Дружинское поселение и не обслуживается по правилам благоустройства, объяснили в районной администрации.
Напомним, в начале апреля в Оренбургской области прорвало дамбу, из-за чего под воду ушли тысячи домов. Омич, живущий в Орске, рассказал Городу55, с какими проблемами сталкиваются жители затопленного населенного пункта и почему люди не хотят покидать свое жилье.