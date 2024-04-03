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Updated Сегодня, 05:10

иллюстрация

Сибиряк тайно организовал продажу интересной жидкости и попал под статью

3 апреля 2024, 05:08
Фото: 1MI
иллюстрация
Мужчина смешивал спирт с красителями и ароматизаторами и продавал под видом алкоголя, сообщили в портале «Сибдепо».

Житель Мариинска решил стать бутлегером, но весьма интересным. Мужчина решил схитрить: под видом коньяка, виски и клюквенной настойки он продавал спирт, смешанный с водой, красителями и консервантами. «Сырье» сибиряк приобрел в начале 2023 года на междугородней трассе, и с тех пор мужчина начал вести бизнес.

Однако уже в мае того же года схему мужчины раскрыли, и домой к нему наведались полицейские. В сарае у сибиряка обнаружили склад незаконной продукции — 148 полимерных пятилитровых бутылок с бесцветной прозрачной жидкостью и около 40 таких же бутылок с жидкостью темно-коричневого цвета полицейские изъяли.

«Общий объем изъятой из незаконного оборота спиртосодержащей продукции составил около 900 литров на общую сумму более 240 тысяч рублей, что является крупным размером», — сообщает портал «Сибдепо» по ссылкой на пресс-службу Мариинского городского суда.

В суде сибиряк не стал отпираться и признал свою вину. Ему грозило до 3 лет колонии, но суд решил, что мужчина может искупить свою вину посредством штрафа в размере 100 тыс рублей. Отмечается, что сумму омич оплатит в рассрочки в течение четырех месяцев.

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#Общество#Полиция#Омск#Суд#Продажа#Алкоголь#Штраф#Новости#Вода#Рассрочка#Ольга Акамова#Спирт#Статья#Рубли#Вина#Сибиряк
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