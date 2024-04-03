Сибиряк тайно организовал продажу интересной жидкости и попал под статью

Однако уже в мае того же года схему мужчины раскрыли, и домой к нему наведались полицейские. В сарае у сибиряка обнаружили склад незаконной продукции — 148 полимерных пятилитровых бутылок с бесцветной прозрачной жидкостью и около 40 таких же бутылок с жидкостью темно-коричневого цвета полицейские изъяли.