Сибиряк тайно организовал продажу интересной жидкости и попал под статью

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Житель Мариинска решил стать бутлегером, но весьма интересным. Мужчина решил схитрить: под видом коньяка, виски и клюквенной настойки он продавал спирт, смешанный с водой, красителями и консервантами. «Сырье» сибиряк приобрел в начале 2023 года на междугородней трассе, и с тех пор мужчина начал вести бизнес.
Однако уже в мае того же года схему мужчины раскрыли, и домой к нему наведались полицейские. В сарае у сибиряка обнаружили склад незаконной продукции — 148 полимерных пятилитровых бутылок с бесцветной прозрачной жидкостью и около 40 таких же бутылок с жидкостью темно-коричневого цвета полицейские изъяли.
«Общий объем изъятой из незаконного оборота спиртосодержащей продукции составил около 900 литров на общую сумму более 240 тысяч рублей, что является крупным размером», — сообщает портал «Сибдепо» по ссылкой на пресс-службу Мариинского городского суда.
В суде сибиряк не стал отпираться и признал свою вину. Ему грозило до 3 лет колонии, но суд решил, что мужчина может искупить свою вину посредством штрафа в размере 100 тыс рублей. Отмечается, что сумму омич оплатит в рассрочки в течение четырех месяцев.