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Октябрь
Готов отчет судмедэкспертов: кого винят в гибели мотоблогерши из Омской области
9 октября, 03:55
Апрель
11 лет особого режима. В Омской области осудили мужчину, убившего знакомого топором
Его вину доказали на судебном заседании — в мужчине взыграла ревность.
4 апреля, 07:46
Март
Не заметил из-за темной одежды. Омич сядет на 5 лет за смертельное ДТП с пешеходом
Пожилой пешеход скончался в больнице. Теперь водителю грозит до 5 лет тюрьмы.
18 марта, 06:12
Уснул за рулем. В Омске осудят пьяного таксиста, устроившего ДТП с автобусом
В салоне автобуса находились 40 пассажиров.
5 марта, 04:13
Житель Омской области забил до смерти односельчанина и покалечил его сестру
Присяжные уже вынесли обвинительный вердикт, приговор огласят на следующем заседании.
4 марта, 03:50
Февраль
Дачные похитители. Рецидивистам из Омска грозит 5 лет тюрьмы за кражи у дачников
Дело одного из сообщников закрыли после его смерти.
21 февраля, 06:18
Грозит до 5 лет. Насмерть сбивший женщину житель Омска предстанет перед судом
13 февраля, 04:12

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