Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Омске главарь банды бутлегеров получил три года колонии

7 марта 2023, 07:47
Фото: 1MI
Осужденные организовали несколько нелегальных цехов и продали «левого» алкоголя на 50 млн рублей.

В Ленинском районном суде города Омска огласили приговор банде бутлегеров, которые организовали бойкое производство и торговлю контрафактным алкоголем.

«Установлено, что обвиняемые с июня 2020 по февраль 2021 годов организовали работу нелегальных цехов в Омске, где незаконно производили, хранили и продавали немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии стоимостью более 50 млн рублей», – рассказали Городу55 в прокуратуре Омской области.

Торговлю и производство «левого» спиртного накрыли полицейские, которые при обысках изъяли свыше 37 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции, оборудование, более 48 тонн спирта, а также около 266 тысяч пустых бутылок.

Суд признал всех членов банды виновными и отправил организатора в колонию общего режима на 3 года со штрафом в 350 тысяч рублей. , Остальные члены ОПГ получили от 1 года и 6 месяцев до 2 лет лишения свободы условно.

Весь алкоголь, который был изъят у банды, суд постановил уничтожить.

#Василий Попов#Криминал#Алкоголь#Нелицензированный алкоголь#Банда#Общество#Город#Происшествия#Суд#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
800 миллионов на здравоохранение. Кто получил контракты на ремонт омских больниц
Сегодня, 04:00
Омская Госжилинспекция переехала на новый адрес
Сегодня, 04:14
Виновник выбросов. Руководителю омской «ТГК-11» внесено прокурорское представление
Сегодня, 06:32
Теперь официально. Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
Сегодня, 04:28
В компании депутата ЗС Седельникова завершилось конкурсное производство
Сегодня, 05:40
По делу Солдатовой. В Омске наказали компании за антиконкурентное соглашение
Сегодня, 06:21