В Омске главарь банды бутлегеров получил три года колонии

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В Ленинском районном суде города Омска огласили приговор банде бутлегеров, которые организовали бойкое производство и торговлю контрафактным алкоголем.
«Установлено, что обвиняемые с июня 2020 по февраль 2021 годов организовали работу нелегальных цехов в Омске, где незаконно производили, хранили и продавали немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии стоимостью более 50 млн рублей», – рассказали Городу55 в прокуратуре Омской области.
Торговлю и производство «левого» спиртного накрыли полицейские, которые при обысках изъяли свыше 37 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции, оборудование, более 48 тонн спирта, а также около 266 тысяч пустых бутылок.
Суд признал всех членов банды виновными и отправил организатора в колонию общего режима на 3 года со штрафом в 350 тысяч рублей. , Остальные члены ОПГ получили от 1 года и 6 месяцев до 2 лет лишения свободы условно.
Весь алкоголь, который был изъят у банды, суд постановил уничтожить.