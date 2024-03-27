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Исправительные работы

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2024
Новосибирский суд ужесточил приговор омичу по делу о гибели рыбака на Чанах
27 марта, 07:27
Теперь официально. Осужденные будут отбывать наказание на омском заводе пластмасс
11 января, 08:36
2023
Исправление на заводе. Омских осужденных отправят на работу в новое место
20 декабря 2023, 03:29
Перебил и унизил. В Омске парень получил наказание за оскорбление судьи
Конфликт возник на заседании, на котором оглашалось наказание за хранение запрещенных веществ.
1 ноября 2023, 10:59
Омские заключенные будут отбывать наказание в детском спортивном центре
12 октября 2023, 04:22
Омские осужденные снова будут работать в парке имени 30-летия ВЛКСМ
15 июля 2023, 03:19
2022
Исправительные работы подождут. Омичу отсрочили наказание из-за частичной мобилизации
Приговор «отодвинули» на полгода. Омич через суд попросил отсрочку от исправительных работ в связи с уходом на военную службу.
28 ноября 2022, 11:10

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