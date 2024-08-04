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Август
«Мотивация». В одной из деревень Омской области появился необычный дорожный знак
Жители Верхнего Карбуша прививают водителям мотивацию ехать тише: на одной из улиц деревни появился дорожный знак с «угрожающим» содержанием.
4 августа, 12:33
Март
Новосибирский суд ужесточил приговор омичу по делу о гибели рыбака на Чанах
27 марта, 07:27
Февраль
Игры на вылет: с чем омский «Авангард» подошел к плей-офф
В пятницу «ястребы» проведут первый матч заключительного этапа чемпионата. Команда на льду G-Drive Арены встретится с тольяттинской «Ладой».
28 февраля, 11:25
Январь
«Не имели права отдавать игру»: капитан «Авангарда» о поражении «Трактору»
«Ястребы» проиграли гостям из Челябинска со счетом 4:5, имея преимущество по ходу матча в три шайбы.
28 января, 16:09
Отношения, ремонт, путешествия. Омичи рассказали о безрассудных поступках в 2023 году
8 января, 11:05

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