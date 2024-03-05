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место ДТП

Уснул за рулем. В Омске осудят пьяного таксиста, устроившего ДТП с автобусом

5 марта 2024, 04:13
Фото: Прокуратура Омской области
место ДТП

Пьяный таксист из Омска уснул за рулем и врезался в переполненный автобус

В салоне автобуса находились 40 пассажиров.

Омская прокуратура утвердила обвинительное заключение против 41-летнего жителя Тюмени. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью из-за нарушения ПДД.

ДТП произошло утром 17 мая 2023 года. Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, в районе дома № 119 по улице Воровского, уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с рейсовым автобусом Hyundai Aero City540, в котором находились 40 человек. В результате аварии 21-летний пассажир такси получил тяжкий вред здоровью.

место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Прокуратура Омской области

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Омска. Отметим, что водитель полностью признал свою вину. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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