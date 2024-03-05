Уснул за рулем. В Омске осудят пьяного таксиста, устроившего ДТП с автобусом

ДТП произошло утром 17 мая 2023 года. Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, в районе дома № 119 по улице Воровского, уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с рейсовым автобусом Hyundai Aero City540, в котором находились 40 человек. В результате аварии 21-летний пассажир такси получил тяжкий вред здоровью.