Никакой тюрьмы. Управляющий фирмы из Омска выплатит семье погибшего подростка 1 млн

Согласно приговору суда, подсудимому назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также выплата 1 млн рублей в счет компенсации причиненного вреда. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет быть членом саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и заниматься профессиональной деятельностью.