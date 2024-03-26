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Никакой тюрьмы. Управляющий фирмы из Омска выплатит семье погибшего подростка 1 млн

26 марта 2024, 05:30
Фото: Город55
иллюстрация

Управляющего фирмы «РоКАС» из Омской области не посадили за смерть подростка

За причинение смерти по неосторожности мужчине на два года ограничили свободу.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили, что суд вынес приговор конкурсному управляющему ООО «РоКАС». Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Согласно приговору суда, подсудимому назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также выплата 1 млн рублей в счет компенсации причиненного вреда. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет быть членом саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и заниматься профессиональной деятельностью.

Напомним, что инцидент произошел 18 июля 2022 года в селе Троицкое Омского района. На территории земельного участка в микрорайоне Ясная Поляна 13-летний подросток упал с недостроенного дома и получил тяжелую черепно-мозговую травму. К сожалению, 11 сентября 2022 года он скончался в больнице.

По мнению следствия, виновником происшедшего оказался конкурсный управляющий строительной компании. Он, вопреки требованиям Госстройнадзора, несколько лет не огораживает территорию стройки и не обеспечивает безопасность людей. Решение суда о консервации дома было вынесено еще в августе 2019 года.

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