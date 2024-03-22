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В омском аэропорту запустили систему отслежки потерянного багажа

Для удобства пассажиров. В омском аэропорту начала работать система отслежки багажа

22 марта 2024, 09:02
Фото: 1MI

В омском аэропорту запустили систему отслежки потерянного багажа

В пресс-службе аэропорта анонсировали запуск системы «Bags поиск», она поможет пассажирам следить за местоположением недоставленных чемоданов.

В омском аэропорту начала работать система «Bags поиск» — сервис для поиска и отслеживания багажа, который пассажир не получил после посадки.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обратиться на стойку розыска багажа в зале прилета терминала B. Сотрудникам понадобятся следующие документы пассажира: паспорт, посадочный талон и отрывная часть багажной бирки. Там же пишется заявление о неприбытии багажа.

Отмечается, что при утере посадочного талона и багажной бирки данные можно восстановить, так что не нужно волноваться.

После система присвоит заявлению уникальный номер, именно по нему можно отследить статус потерянного багажа на специальном сайте. Когда чемодан находится — пользователю приходит сообщение и он может забрать потерянные вещи.

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#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Омский аэропорт#Аэродром#Анастасия Баянова#Багаж
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