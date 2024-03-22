Для удобства пассажиров. В омском аэропорту начала работать система отслежки багажа

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В омском аэропорту начала работать система «Bags поиск» — сервис для поиска и отслеживания багажа, который пассажир не получил после посадки.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обратиться на стойку розыска багажа в зале прилета терминала B. Сотрудникам понадобятся следующие документы пассажира: паспорт, посадочный талон и отрывная часть багажной бирки. Там же пишется заявление о неприбытии багажа.
Отмечается, что при утере посадочного талона и багажной бирки данные можно восстановить, так что не нужно волноваться.
После система присвоит заявлению уникальный номер, именно по нему можно отследить статус потерянного багажа на специальном сайте. Когда чемодан находится — пользователю приходит сообщение и он может забрать потерянные вещи.