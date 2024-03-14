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Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

иллюстрация

Выбираем путь. В конце марта омский аэропорт обновит сезонное расписание рейсов

14 марта 2024, 06:11
Фото: Город55
иллюстрация

В конце марта омский аэропорт обновит сезонное расписание рейсов

Уже известно, что в обновленном списке будут полеты в Москву и Санкт-Петербург.

В омском аэропорту имени Д. М. Карбышева в скором времени обновят расписание. Новый сезонный график представят пассажирам в конце этого месяца.

В него внесут те рейсы, которые будут запускать грядущим летом, а также и осенью. Пока что на сайте аэровокзала опубликовано зимнее расписание. Еще пару неделей и карта полетов должна обновиться.

Уже известно, что на лето-осень 2024 года запланированы полеты в два главных города страны — Москву и Санкт-Петербург. Также в расписании будут рейсы из Омска в Сочи, Новосибирск и Анталью. Разумеется, спрос есть на северные отправления. Как правило, в те регионы ездят специалисты, работающие вахтовым методом.

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#Омск#Омская область#Аэропорт#Расписание#Рейс#Омский аэропорт#Сезонное расписание#Алина Ясинская
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