Выбираем путь. В конце марта омский аэропорт обновит сезонное расписание рейсов

Уже известно, что на лето-осень 2024 года запланированы полеты в два главных города страны — Москву и Санкт-Петербург. Также в расписании будут рейсы из Омска в Сочи, Новосибирск и Анталью. Разумеется, спрос есть на северные отправления. Как правило, в те регионы ездят специалисты, работающие вахтовым методом.