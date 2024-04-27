Из ряда вон. Почему в Омске взяточник получил штраф вместо срока

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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В начале апреля в Омске вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя БУ Омской области «МФЦ» Кристофа Адумяна. Его признали виновным во взяточничестве в крупном размере. В декабре 2022 года Адумян получил 350 тысяч рублей от предпринимателя Максима Онищенко. МФЦ заключил с бизнесменом фиктивные контракты на ремонтные работы. Адумян содействовал в подписании договоров и их оплаты в полном объеме.
Прокуратура требовала для Кристофа Адумяна 7 лет и 10 месяцев колонии строго режима и штраф в размере 3,5 млн рублей. Однако судья Ленинского районного суда Виктория Вашкевич приговорила взяточника к штраф в 2,6 млн рублей. Адумяна также лишили права в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с госзакупками.
Немного статистики. Как сообщили Городу55 в Управлении судебного департамента Омской области, в 2023 году в регионе за получение взятки осудили 14 человек. Из них 6 отправились отбывать наказание в колонии, еще 7 приговорили к условному сроку. Один получил штраф.
За дачу взятки на скамье осужденных в прошлом году оказались 10 омичей, из них 2 человека получили реальный срок, еще 3 — условный, а остальные отделались штрафом.
Отметим, что судья Виктория Вашкевич мягкостью приговоров не отличается. Например, в мае прошлого года некий Михаил Мартынов получил 3 года реального срока за телефонное мошенничество с ущербом в 400 тысяч рублей. В случае же со взяточником Кристофом Адумяном судья Вашкевич предпочла избрать меру наказания лишь в виде штрафа, несмотря на то, что дело было общественно значимым.