Из ряда вон. Почему в Омске взяточник получил штраф вместо срока

Отметим, что судья Виктория Вашкевич мягкостью приговоров не отличается. Например, в мае прошлого года некий Михаил Мартынов получил 3 года реального срока за телефонное мошенничество с ущербом в 400 тысяч рублей. В случае же со взяточником Кристофом Адумяном судья Вашкевич предпочла избрать меру наказания лишь в виде штрафа, несмотря на то, что дело было общественно значимым.