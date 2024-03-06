Настраивались на тяжелую игру: тренер «Авангарда» — о победе над «Ладой»

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции поделился мнением об игре с «Ладой» в третьей встрече первого раунда плей-офф. Напомним, «ястребы» обыграли соперников со счетом 3:1 и лидируют в серии 3:0
«Настраивались на тяжелую игру. Понимали, что „Лада“ играет дома. После второй игры было видно, насколько команда преобразилась. „Лада“ играла в очень агрессивный хоккей. Готовились к такой игре. Хорошо начали, целиком всю игру контролировали. Ребята выполнили свою работу. Впереди еще игра здесь. Нужно передохнуть и готовиться к такой же тяжелой игре», — рассказал Кравец.
Счет в матче открыли омичи уже на первой минуте. Отличился форвард Рид Буше.
«Хорошо звено сыграло. Не стали делать какие-то закаты, а сразу побежали вперед. Атаку с ходу сделали. Рид Буше проявил мастерство, хороший гол забил. Всегда хочется первыми забивать. Но когда так быстро, то думаешь, чтобы команда дальше не расслабилась», — добавил наставник омской команды.
Следующая игра пройдет 7 марта также в Тольятти, а обзор прошедшего матча — в нашем материале: