Настраивались на тяжелую игру: тренер «Авангарда» — о победе над «Ладой»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции поделился мнением об игре с «Ладой» в третьей встрече первого раунда плей-офф. Напомним, «ястребы» обыграли соперников со счетом 3:1 и лидируют в серии 3:0