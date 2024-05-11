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Плавмагазин за 34 млн рублей. В Омске выставили на продажу теплоход

11 мая 2024, 06:59
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омске за 34 млн выставили на продажу плавучий магазин

Корабль продают в связи с переездом в другой регион.

В Омске за 34 млн выставили на продажу теплоход «СТ-144», переоборудованный под плавучий магазин. Судно 1960 года выпуска находится в поселке Рыбачий.

«Корабль продается со всем оборудование и товарным остатком. Вся документация для реального покупателя. В отличном, рабочем состоянии! Имеется торговое оборудование, холодильные и морозильные камеры», — говорится в объявлении.

Собственник сообщил, что на судне установлено новое навигационное оборудование, а два года назад проведен ремонт теплохода. Корабль продают в связи с переездом в другой регион.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Авито

Отметим, что судно уже выставляли на продажу осенью 2023 года также за 34 млн рублей.

Шопинг на волнах. В Омске за 34 млн рублей продают плавмагазин
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#Евгений Игишев#Бизнес#Ремонт#Омск#Продажа#Торговля#Документы#Теплоход#Переезд#Оборудование#Корабль#Покупатель
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