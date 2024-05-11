Плавмагазин за 34 млн рублей. В Омске выставили на продажу теплоход

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В Омске за 34 млн выставили на продажу теплоход «СТ-144», переоборудованный под плавучий магазин. Судно 1960 года выпуска находится в поселке Рыбачий.
«Корабль продается со всем оборудование и товарным остатком. Вся документация для реального покупателя. В отличном, рабочем состоянии! Имеется торговое оборудование, холодильные и морозильные камеры», — говорится в объявлении.
Собственник сообщил, что на судне установлено новое навигационное оборудование, а два года назад проведен ремонт теплохода. Корабль продают в связи с переездом в другой регион.
Отметим, что судно уже выставляли на продажу осенью 2023 года также за 34 млн рублей.