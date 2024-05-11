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Омский депутат раскритиковал кандидатуру Мишустина на должность премьера

11 мая 2024, 04:20
Фото: 1MI
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Олег Смолин считает, что у правительства есть недоработки по части минимального уровня зарплат, индексации пенсий работающим пенсионерам, кадровым вопросам в образовании.

Депутат Государственной думы от Омской области Олег Смолин раскритиковал кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. На вчерашнем голосовании за Мишустина проголосовали все фракции, кроме КПРФ.

«Наша промышленность много лет находится „в загоне“, что абсолютная правда. При этом [Мишустин] отметил значительный рост размера федерального бюджета, что тоже правда. В выступлении не прозвучали предложения по преодолении кадрового кризиса в образовании. А образование — есть ключ развития наукоемкой и технологичной экономики. Как развиваться государству без вложения в человека?» — сообщил Олег Смолин.

Парламентарий отметил, что успехи у правительства есть, но они не так ощутимы. Депутат считает, что есть недоработки по части минимального уровня зарплат, индексации пенсий работающим пенсионерам.

Мишустина назначили премьером в 2020 году. Теперь же он займет кресло председателя правительства вновь. Должность Михаила Мишустина официально утвердил глава государства Владимир Путин.

Владимир Путин утвердил Мишустина председателем правительства
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#Евгений Игишев#Политика#Образование#Индексация пенсий#Владимир Путин#Промышленность#Правительство#Федеральный бюджет#Человек
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