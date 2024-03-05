Будут откачивать. Стало известно, какие улицы Омска во время паводка затопит первыми

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Об итогах заседания мэр города Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале. Известно, что на сегодняшний день количество осадков в Омске превышает норму на 135%. Кроме того, выше допустимых значений и запас воды в снеге, который составляет 118% вместо обычного 91%.
На этом проблемы не заканчиваются. Начальник гидрометеоцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина сообщила, что в ближайшие дни в регион придут снег и дождь, что только усугубит паводок.
В таких условиях многие улицы города может серьезно затопить. Чтобы этого избежать, комиссия определила участки, которым нужно особое внимание. Среди них: дорога за ТЦ «Континент», ул. 22 Декабря и Немецкий поселок, ул. 60 лет Победы, туннель под виадуком по улице Серова, территория частного сектора в районе озера Моховое, участки Окружной дороги, ул. Малиновского, Красноярский тракт и другие. Специалисты предполагают, что отсюда придется активно откачивать воду.
Для борьбы с паводком УДХБ подготовило 277 единиц водооткачивающей техники, также выделено 11 миллионов рублей для привлечения сторонней помощи в откачке воды.