Будут откачивать. Стало известно, какие улицы Омска во время паводка затопит первыми

В таких условиях многие улицы города может серьезно затопить. Чтобы этого избежать, комиссия определила участки, которым нужно особое внимание. Среди них: дорога за ТЦ «Континент», ул. 22 Декабря и Немецкий поселок, ул. 60 лет Победы, туннель под виадуком по улице Серова, территория частного сектора в районе озера Моховое, участки Окружной дороги, ул. Малиновского, Красноярский тракт и другие. Специалисты предполагают, что отсюда придется активно откачивать воду.