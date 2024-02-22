Проще пешком. Предпраздничным вечером омские дороги сковали 10-балльные пробки

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В преддверии праздника и дополнительного выходного дня омские дороги погрязли в километровых заторах. Проблемы с движением сегодня возникли даже там, где их сложно представить. Тяжелее всего ситуация, традиционно, на центральных магистралях, пробки на многих участках достигают 10 баллов.
Так, согласно сервису «Яндекс Карты», привычные заторы в час-пик стали еще протяженнее из-за аварий, произошедших на Иртышской набережной, улице Маршала Жукова и Красном пути. Также пробки отмечены на улицах Пушкина, Масленникова, 10 лет Октября, проспекте Карла Маркса и других.
Движение затруднено не только в центе города. Так, например, сегодня заторы сковали проспект Мира в Нефтяниках. Там же из-за ДТП пробка возникла на проспекте Королева и улице Заозерной. С похожей проблемой столкнулись водители, которые решили проложить свой маршрут через улицы левобережья: там пробка возникла на улицах 70 лет Октября, Конева, 3-й Енисейской и бульваре Архитекторов.
Кроме того, из-за сложной ситуации на дорогах сильно поднялись цены на такси. Омичи отмечают подорожание поездок более чем в два раза.