Проще пешком. Предпраздничным вечером омские дороги сковали 10-балльные пробки

Движение затруднено не только в центе города. Так, например, сегодня заторы сковали проспект Мира в Нефтяниках. Там же из-за ДТП пробка возникла на проспекте Королева и улице Заозерной. С похожей проблемой столкнулись водители, которые решили проложить свой маршрут через улицы левобережья: там пробка возникла на улицах 70 лет Октября, Конева, 3-й Енисейской и бульваре Архитекторов.