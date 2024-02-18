Солнечно и морозно. Мощные холода еще на неделю задержатся в Омске

Вторник будет во многом похож на предшественника: ветер незначительно усилится (2,5 м/c.), а температура немного повысится — прогнозируются колебания от -27 до -23 в течение дня, при прояснении температура опустится до -29. Среда также будет непримечательна: по сравнению с предшественником, днем будет чуть теплее (аналогичные колебания от -27 до -22), но при прояснении температура опустится до -30.