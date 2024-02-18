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Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

иллюстрация

Солнечно и морозно. Мощные холода еще на неделю задержатся в Омске

18 февраля 2024, 03:44
Фото: 1MI
иллюстрация

Омск столкнется с продолжительными заморозками

Февраль продолжает бить все рекорды — грядущая неделя станет одной из самых морозных, ну, а ожидать тепла стоит только ближе к выходным.

По данным сервиса Ventusky, будние начнутся с очень неприятных температур: в понедельник, 19 февраля, ожидается -27 ночью и -31 при прояснении. После восхода солнца станет немного комфортнее: воздух «прогреется» до 25-26 градусов ниже нуля. Вместе с тем, можно не опасаться осадков и сильного ветра: синоптики прогнозируют «фоновый» ветер 0,8 — 2,2 м/c.

Вторник будет во многом похож на предшественника: ветер незначительно усилится (2,5 м/c.), а температура немного повысится — прогнозируются колебания от -27 до -23 в течение дня, при прояснении температура опустится до -29. Среда также будет непримечательна: по сравнению с предшественником, днем будет чуть теплее (аналогичные колебания от -27 до -22), но при прояснении температура опустится до -30.

Четверг станет первым вестником потепления, ожидаемого на выходных: холоднее всего будет на рассвете (-28 градусов), но после столбик термометра поползет вверх — уже вечером синоптики обещают -23 градуса.

Пятница закрепит результат предыдущего дня: слабый фоновый ветер, ясная погода и впервые за неделю температура достигнет -19 градусов во второй половине дня. Но все же, стоит быть аккуратнее: на рассвете мороз все еще будет очень холодно (-27 градусов с последующим повышением).

С наступлением выходных, по прогнозам, наконец-то станет комфортнее, но суббота все еще будет ледяной: -27 градусов при прояснении. Во второй половине дня станет чуть легче — ожидается небольшая «оттепель» в -18 градусов.

А вот последний день недели станет и самым теплым: в воскресенье утром все еще будет холодно (-24 градуса), но уже после восхода температура начнет расти — пик потепления обещает -10 градусов. Вместе с тем усилится и ветер — до 4,4 м/с. Осадков, все так же, не ожидается.

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#Омск#Мороз#Новости#Температура#Оттепель#Ветер#Прогноз#Синоптики#Илья Скобин
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