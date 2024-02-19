В Омске при крепких морозах ввели режим «черного неба»

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Сегодня, 19 января, до 11 часов утра объявлен режим НМУ первой категории опасности. В регионе наблюдаются неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
В Омской области февраль побил все рекордные морозы. Следующая неделя станет одной из самых холодных. Днем температура опустится до 25-26 градусов. Однако ближе к выходным омичей все же ждет потепление. В субботу воздух прогреется до -18 градусов.
По данным сервиса Ventusky, оставшиеся зимние дни в регионе температура будет держаться до -12 градусов. А в последний зимний день, 29 февраля, холода совсем отступят и жителей Омска ожидает до -2 градусов.