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Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

иллюстрация

В Омске при крепких морозах ввели режим «черного неба»

19 февраля 2024, 03:41
Фото: Город55
иллюстрация
Из-за особых погодных условий рассеивание вредных примесей в воздухе невозможно до 11 часов утра.

Сегодня, 19 января, до 11 часов утра объявлен режим НМУ первой категории опасности. В регионе наблюдаются неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

В Омской области февраль побил все рекордные морозы. Следующая неделя станет одной из самых холодных. Днем температура опустится до 25-26 градусов. Однако ближе к выходным омичей все же ждет потепление. В субботу воздух прогреется до -18 градусов.

По данным сервиса Ventusky, оставшиеся зимние дни в регионе температура будет держаться до -12 градусов. А в последний зимний день, 29 февраля, холода совсем отступят и жителей Омска ожидает до -2 градусов.

Ядовитый воздух. В Омске продлили действие режима НМУ
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