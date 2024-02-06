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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:08

Омич сбил на квадроцикле пятилетнюю девочку, заволновался и выпил водки

Ответит в суде. Омич сбил на квадроцикле пятилетнюю девочку, испугался и выпил водки

6 февраля 2024, 09:06
Фото: УМВД РФ по Омской области

Омич сбил на квадроцикле пятилетнюю девочку, заволновался и выпил водки

Ребенок играл в компании с другими детьми недалеко от дороги и резко побежал в сторону квадроцикла.

В региональном УМВД рассказали, что закончили расследование уголовного дела по факту аварии на улице Загородной (п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Инцидент случился в июле прошлого года.

52-летний житель городка Нефтяников сел на квадроцикл без прав управления. Это был подарок сына. Мужчина поехал по грунтовой дороге между домами и не взглянул на маленьких детей, которые играли рядом.

В какой-то момент пятилетняя девочка побежала через дорогу, а водитель не успел затормозить. По итогу ребенок ударился о передний бампер. Родственники мужчины сами отвезли малышку в больницу и оповестили об инциденте мать.

В медучреждении же сотрудники передали информацию о произошедшем в полицию. Правоохранители выяснили, что мужчина сел за квадроцикл в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал максимальное значение, но по словам самого водителя, он выпил после произошедшего.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Мужчина был так взволнован из-за инцидента, что выпил 150 миллилитров водки. В отношении его составили несколько протоколов. Первый — за управление квадроциклом без прав, второй — за алкогольное опьянение в момент освидетельствования.

Ему назначили штраф в размере 30 тыс рублей и запретили управлять транспортными средства на полтора года.

Следователь выяснил, что мужчина не подавал никакой сигнал, чтобы предупредить детей о том, что он приближается. Водитель даже не снизил скорость. Известно, что девочка получила тяжелые травмы.

Уголовное дело обвиняемого рассмотрит Первомайский районный суд.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Суд#Авария#Уголовное дело#Новости#Авария с пострадавшими#Авария с детьми#Квадроцикл#Алина Ясинская
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