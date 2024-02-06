Ответит в суде. Омич сбил на квадроцикле пятилетнюю девочку, испугался и выпил водки

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В региональном УМВД рассказали, что закончили расследование уголовного дела по факту аварии на улице Загородной (п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Инцидент случился в июле прошлого года.
52-летний житель городка Нефтяников сел на квадроцикл без прав управления. Это был подарок сына. Мужчина поехал по грунтовой дороге между домами и не взглянул на маленьких детей, которые играли рядом.
В какой-то момент пятилетняя девочка побежала через дорогу, а водитель не успел затормозить. По итогу ребенок ударился о передний бампер. Родственники мужчины сами отвезли малышку в больницу и оповестили об инциденте мать.
В медучреждении же сотрудники передали информацию о произошедшем в полицию. Правоохранители выяснили, что мужчина сел за квадроцикл в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал максимальное значение, но по словам самого водителя, он выпил после произошедшего.
Мужчина был так взволнован из-за инцидента, что выпил 150 миллилитров водки. В отношении его составили несколько протоколов. Первый — за управление квадроциклом без прав, второй — за алкогольное опьянение в момент освидетельствования.
Ему назначили штраф в размере 30 тыс рублей и запретили управлять транспортными средства на полтора года.
Следователь выяснил, что мужчина не подавал никакой сигнал, чтобы предупредить детей о том, что он приближается. Водитель даже не снизил скорость. Известно, что девочка получила тяжелые травмы.
Уголовное дело обвиняемого рассмотрит Первомайский районный суд.