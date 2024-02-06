Ответит в суде. Омич сбил на квадроцикле пятилетнюю девочку, испугался и выпил водки

В медучреждении же сотрудники передали информацию о произошедшем в полицию. Правоохранители выяснили, что мужчина сел за квадроцикл в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал максимальное значение, но по словам самого водителя, он выпил после произошедшего.