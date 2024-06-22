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Авария с детьми

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Июнь
Госпитализировали. В Омской области под колеса машины попал шестилетний велосипедист
Ребенок ехал по краю дороги, когда на него наехал водитель без прав.
22 июня, 08:24
Апрель
Ребенок в больнице. 7-летний школьник перебегал дорогу и попал под колеса иномарки
18 апреля, 03:07
Март
Травмы у женщины и ребенка. В Омске легковушка врезалась в пассажирскую маршрутку
Водитель иномарки не пропустил газель, когда выезжал с парковки.
12 марта, 11:02
Шел с мамой. В Омске два ребенка попали под колеса иномарок и получили травмы
Один из малышей был вместе с мамой, которая решила перейти в неположенном месте.
11 марта, 13:06
Январь
Пострадали дети. Омская маршрутка с пассажирами выехала на встречку и угодила в столб
Прокуратура занимается этим делом вместе с полицейскими.
26 января, 07:47
Выбежала на трассу. В Омской области дети получили тяжелые травмы в ДТП из-за косули
Со слов одного из водителей, животное внезапно выбежало на дорогу, из-за чего он потерял управление над машиной.
16 января, 12:24
Будет проверка. В омском ДТП снова пострадал ребенок
Авария произошла вчера вечером, около 20:05, на пересечении улиц 2-я Челюскинцев и Авангардная.
16 января, 02:31
Шел за руку с мамой. В Омске 11-летнего ребенка сбил КамАЗ посреди дороги
10 января, 08:35
Ноябрь 2023
Везли в детском кресле. В Омске в тройном ДТП пострадал двухлетний мальчик
Столкновение иномарок произошло на перекрестке Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября.
20 ноября 2023, 12:56
Неудачный обгон. В ДТП с грузовиком на «трассе смерти» пострадала годовалая девочка
Легковой автомобиль с маленькой пассажиркой врезался сначала в дорожный знак, а потом вылетел на дорогу.
20 ноября 2023, 06:14
Будет уголовное дело. В Омской области пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Нарушитель не первый раз садиться за руль в нетрезвом виде.
18 ноября 2023, 07:26
Увезла скорая. В Омской области пьяный водитель протаранил машину с младенцем
Детей, молодую женщину и другого мужчину госпитализировали, а пьяному водителю помощь врачей не понадобилась.
17 ноября 2023, 06:27
Шок. Со страшными воплями. В Омске столб упал на коляску с семимесячным ребенком
10 ноября 2023, 12:23
Перебегал через дорогу. В омских Нефтяниках водитель сбил 11-летнего мальчика
Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 9 ноября, в 16:15.
9 ноября 2023, 13:09
Октябрь 2023
В Омске таксист сбил мать с коляской на пешеходном переходе
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 11 октября, около 11:20 в Советском округе.
11 октября 2023, 11:00
Предстоит проверка. В Омске водитель сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии послужило в Госавтоинспекцию сегодня, 9 октября, около 10 часов утра.
9 октября 2023, 10:35
Доставлена в медучреждение. В Омской области водитель сбил девочку на велосипеде
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» сегодня, 7 октября, в 13:05.
7 октября 2023, 10:58
Переходил в неположенном месте. Омич на иномарке сбил 13-летнего подростка
Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 5 октября, около 11:00.
5 октября 2023, 14:11
Сентябрь 2023
В жестком ДТП на Богдана Хмельницкого в Омске пострадала женщина и трехлетний ребенок
Малыша перевозили в детском кресле.
21 сентября 2023, 03:50
Шок. Поехали копать картошку. В Омской области многодетная мать погибла в кювете с водой
Машина полностью ушла под воду, поэтому семью нашли уже ночью.
13 сентября 2023, 04:39

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