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Квадроцикл

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Летние домики и баня. В Омской области за 22,5 млн продают базу отдыха на озере
22 июля, 06:50
Потеряла управление. В омском селе школьница на квадроцикле влетела в велосипедистку
В субботу в селе Елизаветинка 13-летняя школьница на полном ходу сбила девушку на велосипеде. Девочка ехала на квадроцикле и не справилась с управлением. В итоге пострадавшую велосипедистку доставили в больницу с травмами.
2 июля, 06:19
2022
Без происшествий не вышло. В Омской области опрокинулся квадроцикл с тремя людьми
Погибших в аварии не оказалось, но всем троим людям потребовалась помощь медиков.
18 августа 2022, 12:26
Омская прокуратура выяснит, почему девочке размозжило пальцы квадроциклом
Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц, которые следили за безопасностью ребенка.
28 июля 2022, 08:54

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