gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Авария с пострадавшими

Выбрать дату
Июль
На помощь пришли очевидцы. В Омске женщина лежала в луже крови у остановки
18 июля, 06:43
Вылетел на встречку. В ДТП на Левом берегу пострадала 17-летняя омичка
Молодой человек выехал на встречку и врезался в другую иномарку.
16 июля, 03:39
Июнь
Переломы и другие травмы. Две омички влетели в бетонный блок на мопеде
Оказалось, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения, за что ее могут отправить под арест.
27 июня, 13:18
Сальто машиной, миллионная взятка и стоимость небесной поездки на север. Омск сегодня
26 июня, 14:00
Сальто машиной. Пьяный омич на иномарке снес на огромной скорости сарай
26 июня, 09:57
Госпитализировали. В Омской области под колеса машины попал шестилетний велосипедист
Ребенок ехал по краю дороги, когда на него наехал водитель без прав.
22 июня, 08:24
Перепутала педали. Суд вынес приговор омичке, которая сбила павильон с людьми
10 июня, 08:44
Апрель
Ребенок в больнице. 7-летний школьник перебегал дорогу и попал под колеса иномарки
18 апреля, 03:07
Март
Про ремонт. Минтранс отреагировал на жуткую аварию с погибшими на трассе Тюмень-Омск
Чиновники отчитались по поводу ремонтных работ, проведенных на той самой дороге.
19 марта, 10:17
Травмы у женщины и ребенка. В Омске легковушка врезалась в пассажирскую маршрутку
Водитель иномарки не пропустил газель, когда выезжал с парковки.
12 марта, 11:02
Шел с мамой. В Омске два ребенка попали под колеса иномарок и получили травмы
Один из малышей был вместе с мамой, которая решила перейти в неположенном месте.
11 марта, 13:06
Февраль
С пробитой головой. В Омске отменили оправдательный приговор судье, устроившему ДТП
28 февраля, 09:26
Влетели друг в друга. Опубликовано видео с жесткой аварией на Иртышской набережной
23 февраля, 07:52
Выехал на встречку. На Левом берегу Омска в тройном ДТП пострадали несколько человек
Один из водителей покинул место аварии, но потому, что не являлся собственником автомобиля.
7 февраля, 11:12
Ехали в гости к сыну. Известны подробности жуткой аварии, в которой погибла омичка
5 февраля, 08:09
Заметил не сразу. В Омске водитель грузовика сбил женщину и проехался по ее телу
Мужчина выплатил компенсацию морального вреда пострадавшей, однако это не освобождает его от уголовной ответственности.
5 февраля, 07:32
Январь
Пострадали дети. Омская маршрутка с пассажирами выехала на встречку и угодила в столб
Прокуратура занимается этим делом вместе с полицейскими.
26 января, 07:47
Выбежала на трассу. В Омской области дети получили тяжелые травмы в ДТП из-за косули
Со слов одного из водителей, животное внезапно выбежало на дорогу, из-за чего он потерял управление над машиной.
16 января, 12:24
Будет проверка. В омском ДТП снова пострадал ребенок
Авария произошла вчера вечером, около 20:05, на пересечении улиц 2-я Челюскинцев и Авангардная.
16 января, 02:31
Шел за руку с мамой. В Омске 11-летнего ребенка сбил КамАЗ посреди дороги
10 января, 08:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика