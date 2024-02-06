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Оскорблял служащих. Суд наказал жителя Тары за гневные комментарии об СВО в соцсети

6 февраля 2024, 09:15
Фото: 1MI
Иллюстрация

Суд наказал жителя Тары за гневные комментарии об СВО в соцсети

Теперь мужчина должен заплатить штраф за административное нарушение.

Решение Тарского городского суда вступило в законную силу. Мужчина, который оставлял негативные комментарии о спецоперации в соцсети, признан виновным в дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Суд установил, что тарчанин в группе своего города в «Одноклассниках» написал несколько комментариев, в которых гневно отзывался о действиях российской армии, тем самым, как заключила судебная коллегия, подрывал авторитет вооруженных сил страны.

После проверки по делу и изучения всех материалов, мужчине было назначено административное наказание — штраф в размере 30 000 рублей, рассказали в пресс-службе судов Омской области.

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#Омск#Омская область#Наказание#Приговор#Новости#Приговор суда#Сво#Оглашение приговора#Анастасия Баянова#Зона СВО
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