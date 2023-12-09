Омский суд арестовал белоруса-террориста, подозреваемого в подрыве двух поездов

На допросе мужчина признался, что получил задание от соотечественника, проживающего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб. Он поручил подозреваемому взять из тайника восемь взрывных устройств, а потом доставить их на личном автомобиле в Бурятию, чтобы заложить на цистерны грузовых поездов.