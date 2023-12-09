Омский суд арестовал белоруса-террориста, подозреваемого в подрыве двух поездов

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Гражданин Белоруссии был задержан на территории Омской области после подрывов двух железнодорожных составов с нефтепродуктами 29 и 30 ноября. Составы следовали по маршрутам «Тайшет-Тында» и «Тайшет-Нерюнгри» по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия.
На допросе мужчина признался, что получил задание от соотечественника, проживающего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб. Он поручил подозреваемому взять из тайника восемь взрывных устройств, а потом доставить их на личном автомобиле в Бурятию, чтобы заложить на цистерны грузовых поездов.
Устройство сработало, когда поезд проезжал в Северомуйском тоннеле БАМ, после произошло возгорание цистерн с горючими материалами. Движение по транспортной магистрали было временно заблокировано.
Омский суд арестовал белоруса до 30 января 2024 года, сейчас проводятся проверки причастности задержанного к совершению других терактов и диверсий на территории России по заданию украинских спецслужб.