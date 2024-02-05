Депутат Госдумы предложил снабдить все такси «тревожными кнопками» на случай ЧП

Кроме того, депутат Госдумы считает, что часто таксисты становятся участниками нарушения закона не по своей воле, а также видеть и слышать то, о чем следует незамедлительно сообщить в полицию. Популярность такси, по мнению Милонова, порождает не только удобство в передвижении, но и опасность.