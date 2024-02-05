Депутат Госдумы предложил снабдить все такси «тревожными кнопками» на случай ЧП

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
По мнению депутата, пассажиры такси иногда совершают преступления во время поездки, что подвергает опасности водителей, решить эту проблему может помочь внедрение нового механизма — «тревожной кнопки», с помощью которой появится возможность напрямую обращаться в правоохранительные органы.
«Случается, что жизни и здоровью шофера может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир», — передает содержание обращения Милонова «RT».
Кроме того, депутат Госдумы считает, что часто таксисты становятся участниками нарушения закона не по своей воле, а также видеть и слышать то, о чем следует незамедлительно сообщить в полицию. Популярность такси, по мнению Милонова, порождает не только удобство в передвижении, но и опасность.
«Телефонные мошенники часто принуждают жертв манипуляциями ездить на такси и снимать сбережения с банкоматов в разных концах городов», — добавил он.
Напомним, что недавно стало известно о нововведении в работе омского таксопарка. Так, например, теперь стоимость поездки будет зависеть не от расстояния, а от продолжительности поездки. Также теперь водители не смогут брать заказы, если уже отработали допустимую норму.