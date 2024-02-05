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Депутат Госдумы предложил снабдить все такси «тревожными кнопками» на случай ЧП

5 февраля 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney
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Депутат Госдумы предложил снабдить все машины такси «тревожными кнопками»

Чиновник Виталий Милонов призвал рассмотреть это предложение министра транспорта РФ Виталия Савельева.

По мнению депутата, пассажиры такси иногда совершают преступления во время поездки, что подвергает опасности водителей, решить эту проблему может помочь внедрение нового механизма — «тревожной кнопки», с помощью которой появится возможность напрямую обращаться в правоохранительные органы.

«Случается, что жизни и здоровью шофера может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир», — передает содержание обращения Милонова «RT».

Кроме того, депутат Госдумы считает, что часто таксисты становятся участниками нарушения закона не по своей воле, а также видеть и слышать то, о чем следует незамедлительно сообщить в полицию. Популярность такси, по мнению Милонова, порождает не только удобство в передвижении, но и опасность.

«Телефонные мошенники часто принуждают жертв манипуляциями ездить на такси и снимать сбережения с банкоматов в разных концах городов», — добавил он.

Напомним, что недавно стало известно о нововведении в работе омского таксопарка. Так, например, теперь стоимость поездки будет зависеть не от расстояния, а от продолжительности поездки. Также теперь водители не смогут брать заказы, если уже отработали допустимую норму.

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#Омск#Омская область#Такси#Таксисты#Новости#Цены на такси#Заказать такси#Таксист#Анастасия Баянова#Закон о такси
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