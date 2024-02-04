Время — деньги. Тарификация такси в Омске кардинально изменится

Однако, на доступность перевозок накладывает отпечаток количество рабочих рук — в среднем, дефицит водителей составляет 17%, поэтому недостаток людей предполагается компенсировать доступностью разрешений для перевозчиков: пока что их не будут обязывать соблюдать экологический класс, оформление и средний возраст автомобилей — на настоящий момент регион заинтересован в интеграции всех перевозчиков в новые условия.