Время — деньги. Тарификация такси в Омске кардинально изменится

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Об этом стало известно из интервью «Коммерческих вестей» с Игорем Кожуховым — замминистра транспорта Омской области. Сообщается, что преобразования введены согласно недавнему Федеральному закону «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».
Наиболее важное нововведение — запрет на передачу заказа водителю, если тот превысил допустимое количество часов работы, а значит агрегаторы начнут учитывать и этот параметр.
«В связи с новыми требованиями к службам заказа такси — не передавать заказы перевозчикам в случае превышения ими норм труда — агрегаторы вынуждены переходить на тарифообразование, основанное не на расстоянии поездки, а на времени» — поделился в интервью чиновник.
Вместе с тем, замминистра поделился информацией о состоянии сферы пассажирских перевозок в городе: за 2023 год средняя цена заказа такси выросла на 30% — основными факторами роста цены стало удорожание запчастей, услуг страхования пассажира и транспорта, а также дефицит водителей — пассажирские перевозки слабо выдерживают конкуренцию с другими предложениями рынка труда.
Кроме того, примечательно, что почти все перевозчики Омска, по информации замминистра транспорта — местные: в городе насчитывается всего 10 иногородних компаний-перевозчиков (в противовес 401 местной компании).
Однако, на доступность перевозок накладывает отпечаток количество рабочих рук — в среднем, дефицит водителей составляет 17%, поэтому недостаток людей предполагается компенсировать доступностью разрешений для перевозчиков: пока что их не будут обязывать соблюдать экологический класс, оформление и средний возраст автомобилей — на настоящий момент регион заинтересован в интеграции всех перевозчиков в новые условия.