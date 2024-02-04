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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

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Время — деньги. Тарификация такси в Омске кардинально изменится

4 февраля 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
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Омские такси перейдут на новый принцип расчета тарифов

Теперь оплата будет зависеть от продолжительности поездки, а не километража.

Об этом стало известно из интервью «Коммерческих вестей» с Игорем Кожуховым — замминистра транспорта Омской области. Сообщается, что преобразования введены согласно недавнему Федеральному закону «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

Наиболее важное нововведение — запрет на передачу заказа водителю, если тот превысил допустимое количество часов работы, а значит агрегаторы начнут учитывать и этот параметр.

«В связи с новыми требованиями к службам заказа такси — не передавать заказы перевозчикам в случае превышения ими норм труда — агрегаторы вынуждены переходить на тарифообразование, основанное не на расстоянии поездки, а на времени» — поделился в интервью чиновник.

Вместе с тем, замминистра поделился информацией о состоянии сферы пассажирских перевозок в городе: за 2023 год средняя цена заказа такси выросла на 30% — основными факторами роста цены стало удорожание запчастей, услуг страхования пассажира и транспорта, а также дефицит водителей — пассажирские перевозки слабо выдерживают конкуренцию с другими предложениями рынка труда.

Кроме того, примечательно, что почти все перевозчики Омска, по информации замминистра транспорта — местные: в городе насчитывается всего 10 иногородних компаний-перевозчиков (в противовес 401 местной компании).

Однако, на доступность перевозок накладывает отпечаток количество рабочих рук — в среднем, дефицит водителей составляет 17%, поэтому недостаток людей предполагается компенсировать доступностью разрешений для перевозчиков: пока что их не будут обязывать соблюдать экологический класс, оформление и средний возраст автомобилей — на настоящий момент регион заинтересован в интеграции всех перевозчиков в новые условия.

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#Транспорт#Пробки#Омск#Перевозчики#Такси#Водитель#Перевозки#Новости#Заказ#Рынок труда#Пассажирские перевозки#Илья Скобин#Время#Тарификация
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