С расчлененкой. За зверское убийство жены омич получил всего лишь девять лет колонии

О жестокой расправе узнали не сразу. Сначала родственница убитой заявила в полицию об исчезновении женщины. От мужа была версия, что та ушла из дома в три часа ночи после их ссоры. Однако вскоре стало понятно, что именно он причастен к ее пропаже.