С расчлененкой. За зверское убийство жены омич получил всего лишь девять лет колонии

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В Тарском городском суде состоялось заседание по уголовному делу 33-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве супруги. Был вынесен приговор.
Нападение случилось в июне прошлого года. Семья ругалась во дворе дома ночью и в какой-то момент муж ударил 36-летнюю жену топором по голове. Она скончалась от полученного удара. Глава семейства решил вывезти тело за пределы города.
О жестокой расправе узнали не сразу. Сначала родственница убитой заявила в полицию об исчезновении женщины. От мужа была версия, что та ушла из дома в три часа ночи после их ссоры. Однако вскоре стало понятно, что именно он причастен к ее пропаже.
Следователи нашли замытые следы крови на диване в их доме. Супруг не смог внятно рассказать, как они появились. После еще нескольких улик мужчина сдался и признался в том, что сделал, рассказали в СУ СК РФ по Омской области.
Он подробно рассказал и показал, что сделал с телом возлюбленной. Сначала житель Тары расчленил его, а потом сжег. Останки были зарыты в землю.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, за зверское убийство жены ему назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Напомним, что в семье воспитывались девочка-подросток 16 лет и девятимесячный младенец. Родственники погибшей говорили, что между ней и мужем происходили ссоры, после которых женщина могла уходить из дома.