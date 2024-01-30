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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 08:14

В Омской области за зверское убийство жены житель Тары получил девять лет тюрьмы

С расчлененкой. За зверское убийство жены омич получил всего лишь девять лет колонии

30 января 2024, 07:23
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омской области за зверское убийство жены житель Тары получил девять лет тюрьмы

В семье воспитывались двое несовершеннолетних детей, в том числе девятимесячный малыш.

В Тарском городском суде состоялось заседание по уголовному делу 33-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве супруги. Был вынесен приговор.

Нападение случилось в июне прошлого года. Семья ругалась во дворе дома ночью и в какой-то момент муж ударил 36-летнюю жену топором по голове. Она скончалась от полученного удара. Глава семейства решил вывезти тело за пределы города.

О жестокой расправе узнали не сразу. Сначала родственница убитой заявила в полицию об исчезновении женщины. От мужа была версия, что та ушла из дома в три часа ночи после их ссоры. Однако вскоре стало понятно, что именно он причастен к ее пропаже.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Следователи нашли замытые следы крови на диване в их доме. Супруг не смог внятно рассказать, как они появились. После еще нескольких улик мужчина сдался и признался в том, что сделал, рассказали в СУ СК РФ по Омской области.

Он подробно рассказал и показал, что сделал с телом возлюбленной. Сначала житель Тары расчленил его, а потом сжег. Останки были зарыты в землю.

Видео: пресс-служба прокуратуры Омской области

Как сообщили в прокуратуре Омской области, за зверское убийство жены ему назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Напомним, что в семье воспитывались девочка-подросток 16 лет и девятимесячный младенец. Родственники погибшей говорили, что между ней и мужем происходили ссоры, после которых женщина могла уходить из дома.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Убийство#Приговор#Новости#Алина Ясинская#Жестокое убийство
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