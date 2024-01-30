Сестра вместо жениха. Как омичка организовала свадьбу на миллион без возлюбленного

Аслан не смог восстановиться до дня торжества, пара приняла решение: свадьба пройдет без жениха, он будет наблюдать за всем по видеосвязи. Адине пришлось быть одной на фотосессии, за столом в банкетном зале. Узнав о ситуации, гости подумали, что пара решила пошутить и Аслан появится в конце вечера, но были неправы. За президиум для вместе с невестой села ее двоюродная сестра, а вместо жениха пришлось установить штатив с телефоном, чтобы он мог видеть происходящее.