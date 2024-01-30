Сестра вместо жениха. Как омичка организовала свадьбу на миллион без возлюбленного

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Подробности необычного торжества стали известны «NGS55.RU». 21-летняя Адина Кайрбекова рассказала, что познакомилась с будущим супругом четыре года назад в соцсети. Через полгода после знакомства Аслан сделал девушке предложение, перед официальным заявлением в ЗАГС пара провела традиционный мусульманский обряд никях. Позже молодожены получили свидетельство о браке.
Сначала запланировали торжество на зиму 2020 года, но помешал неожиданно появившийся коронавирус, потом перенесли на 2022, однако и здесь неудачно: началась СВО, куда отправились некоторые родственники пары.
«Назначили свадьбу на 28 октября 2023 года. Готовились несколько месяцев. Пригласили 150 родственников. Мне сшили на заказ платье, жениху купили наряд. Забронировали ведущего, фотографа, видеографа, ресторан. Оплатили множество других услуг. В общей сложности было потрачено больше миллиона рублей, в том числе и на золото для родителей — у нас так принято», — рассказала Адина «NGS55.RU».
За пару дней до события у Аслана начал сильно болеть живот, оказалось — аппендицит, пришлось срочно ехать в больницу, где за сутки до свадьбы ему проведи операцию. Несмотря на это, праздник решили не отменять, так как приехали родственники, забронированы услуги, молодожены были не уверены, что получится организовать также мероприятие во второй раз. Адина надеялась на быстрое выздоровление мужа, а время близилось к заветной дате.
«Конечно же, я надеялась, что муж выздоровеет за одну ночь. Думала, что если ему сложно ходить, то он на коляске будет. Но ему было больно даже чихать», — добавила невеста.
Аслан не смог восстановиться до дня торжества, пара приняла решение: свадьба пройдет без жениха, он будет наблюдать за всем по видеосвязи. Адине пришлось быть одной на фотосессии, за столом в банкетном зале. Узнав о ситуации, гости подумали, что пара решила пошутить и Аслан появится в конце вечера, но были неправы. За президиум для вместе с невестой села ее двоюродная сестра, а вместо жениха пришлось установить штатив с телефоном, чтобы он мог видеть происходящее.
«Аслан выходил на связь с гостями. Он поблагодарил всех, что пришли, объяснил ситуацию. Сама свадьба была веселая, с конкурсами, но я все равно не могла веселиться и старалась держаться всю свадьбу», — поделилась Адина.
Девушка признается, что после окончания торжества ей было очень стыдно, о необычной свадьбе узнал весь Павлоградский район. Но, несмотря на это, когда Аслану стало лучше молодожены все-таки провели новую фотосессию для двоих. Невеста уверена, такая ситуация только укрепила из взаимоотношения и заставила понять, что иногда в жизни все происходит не так, как хотелось бы.