Право выбора и «уровень собеса»: что думают в Омске о запрете наличных в автобусах

Эта новация может затронуть очень многих омичей. Достаточно давно и в автобусах, и в троллейбусах, и в маршрутках существует возможность выбора: можно рассчитаться по обычной банковской карте, по «Омке» или наличными. В прошлом году в Омске появились автобусы с «бескондукторной формой оплаты проезда» (в них есть валидаторы, по которым можно расплатиться только картой). Теперь же чиновники хотят ввести полный «кэш-фри».