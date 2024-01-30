Право выбора и «уровень собеса»: что думают в Омске о запрете наличных в автобусах

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Глава департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец сделал на днях резонансное заявление. По его словам, существуют планы полностью отказаться от использования наличных как оплаты проезда в муниципальном транспорте.
«Одно из поручений — дать предложения по способам избавиться от наличной оплаты проезда в подвижном составе. Если мы этот пилотный способ запускаем и он оказывается успешным, мы его сможем транслировать уже на частных перевозчиков», — рассказал чиновник в интервью для «Топ24 News».
Эта новация может затронуть очень многих омичей. Достаточно давно и в автобусах, и в троллейбусах, и в маршрутках существует возможность выбора: можно рассчитаться по обычной банковской карте, по «Омке» или наличными. В прошлом году в Омске появились автобусы с «бескондукторной формой оплаты проезда» (в них есть валидаторы, по которым можно расплатиться только картой). Теперь же чиновники хотят ввести полный «кэш-фри».
Глас народа
Мотивы администрации очевидны. При отказе от оплаты наличными можно экономить на зарплатах для кондукторов, упрощается отчетность, а частных перевозчиков такой переход окончательно вытащит из «тени» (во всяком случае, в теории). Однако принять заявленные изменения готовы далеко не все. Это показывают, например, комментарии в социальных сетях.
— А как же пенсионеры, которые получают пенсию наличкой? Они будут сидеть дома? — риторически спрашивает в обсуждении этой темы в паблике Города55 в ВК подписчица Елена Иоаниди.
— Зачем мне связываться с какими-то картами, если я езжу на общественном транспорте даже реже, чем раз в месяц? — зашла с другой стороны подписчица Татьяна Чередова. — Мне проще отдать деньги и не париться…
Помимо темы простых удобств у подписчиков возникают и вопросы чисто юридические.
— Деньги в их естественном наличном виде подлежат приему на всей территории государства, — констатирует Руслан Чуркин. — Часть людей не желает пользоваться безналичными деньгами, это их законное право.
В другой ветке обсуждения подписчик Александр Чешегоров называет конкретную юридическую норму. Это ФЗ №86, статья 30, в действующей редакции которой и правда есть такие слова:
«Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации».
Мнение перевозчиков
Что об идеях Кормильца думают «частники» — люди, чей транспорт прямо сейчас возит омичей по городу? Они оценивают перспективы весьма сдержанно. Кто-то просто отказался комментировать слова директора дептранса (возможно, «на всякий случай»), кто-то, упомянув для начала возможный умеренный позитив, сразу перешел к главному.
— С одной стороны водитель будет меньше отвлекаться, взимая плату за проезд, — признал бизнесмен Анатолий Войтенко (он обслуживает пассажирские маршруты 19, 51, 343, 413, 414, 500, 511). — Но удобно ли будет людям — вот в чем вопрос. Все равно наличка, наверное, останется. Логично было бы ее оставить как альтернативу: ведь не каждый может оплатить другими способами. Кто-то вовремя не пополнил счет, кто-то забыл…
Это же удобство для водителя упомянул и Константин Стадник, тут же заговоривший о ключевых для бизнеса вещах.
— Валидатор стоит денег, — констатировал он. — Частным перевозчикам валидаторы никто не даст, то есть придется покупать за свой счет. Мы перешли с терминалов Нью-Пост 8110 на 8210, потратили огромные деньги. А теперь еще и покупать валидаторы — в нынешних условиях не для всех перевозчиков это будет посильная ноша.
Бизнесмен напомнил и о праве выбора, которое должно оставаться у каждого конкретного пассажира.
— Это право записано в конституции нашей страны, а тут граждан будут ограничивать, — заявил бизнесмен. — Вот нет у бабушки никаких карточек — ни пенсионных, ни льготных, ни «Омки». У нее есть 100 рублей, и она хочет рассчитаться. Я должен ее выгнать или нарушить новый закон? Возьму деньги — нарушу. Провезу бесплатно — значит, буду работать на уровне собеса. А выгнать ее у меня рука не поднимется…
Оценки юриста
За разъяснениями мы обратились к специалисту — Елене Богдановой, председателю исполкома Омского отделения Ассоциации юристов России.
— Если будет обеспечено приобретение жетонов, карт или чего-то в этом роде на остановках, то запрет на использование наличных может соответствовать закону, — рассказала Богданова. — Тут возникает аналогия с московским метро, в котором наличные не используются. Там это законно: можно до турникета купить билет и пройти. Если возможность заплатить на остановке не будет обеспечена — конечно, это будет нарушение закона о защите прав потребителей
Здесь возникает важное уточнение: теоретически возможность покупки карты, жетона и т. п. должна быть обеспечена на каждой остановке общественного транспорта, а это условие абсолютно невыполнимое в омских реалиях.
Впрочем, Елена Богданова тут же оговорилась: с одной стороны, неясно, как будет выглядеть отказ от наличных с технической и организационной точек зрения, а с другой, в наземном транспорте той же Москвы оплата происходит без наличных. Означает ли это, что полный переход на безнал может быть разрешен российским законодательством?
Вопрос тем более интересный, если вспомнить давние высказывания того же Вадима Кормильца. В январе 2022 года он дал четкий ответ на прозвучавшие в городском Совете предложения ввести обязательный безнал:
— Есть требование Гражданского кодекса (статья № 140) и требования Федерального закона «О защите прав потребителей», заключающиеся в том, что потребителю при оплате услуг или товаров должна быть предоставлена возможность как наличной, так и безналичной оплаты. Поэтому ввод оплаты исключительно безналичным способом ущемлял бы законные права граждан. Сейчас в рамках правового поля мы этого сделать не сможем и в ближайшее время точно не собираемся.
Прошло 2 года, и за это время изменились, как минимум, намерения администрации. Произошли ли соответствующие изменения правового поля? Этот вопрос пока остается открытым.