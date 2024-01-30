Госэкспертиза пройдена. В Омске отремонтируют детскую поликлинику на Куйбышева

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Как стало известно Городу55, проект капремонта здания детской поликлиники №8 с устройством входной группы на улице Куйбышева прошел госэкспертизу. Положительное заключение бюджетное учреждение получило 29 января.
Проектную документацию за 1,416 млн рублей разрабатывала местная компания «Стройград», учредителем и директором которой является Ксения Иоанниди. Контракт на выполнение работ с ней заключили в мае прошлого года.
Капремонт поликлиники выполняется в целях модернизации первичного звена здравоохранения Омской области. Работы предварительно состоятся в 2024 году, а предполагаемую стоимость капремонта как раз предстояло определить разработчику проекта.
Добавим, что поликлиника находится в приспособленном пятиэтажном кирпичном здании на Куйбышева. В эксплуатацию его ввели в 1985 году.
Ранее Город55 также рассказывал о капремонте здания на Рождественского, которое до своей ликвидации занимал роддом №5. Теперь его собираются отдать госпиталю для ветеранов войн.