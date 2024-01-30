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Госэкспертиза пройдена. В Омске отремонтируют детскую поликлинику на Куйбышева

30 января 2024, 07:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске проект капремонта детской поликлиники на Куйбышева прошел госэкспертизу

Капитальный ремонт медучреждения предварительно запланирован на 2024 год.

Как стало известно Городу55, проект капремонта здания детской поликлиники №8 с устройством входной группы на улице Куйбышева прошел госэкспертизу. Положительное заключение бюджетное учреждение получило 29 января.

Проектную документацию за 1,416 млн рублей разрабатывала местная компания «Стройград», учредителем и директором которой является Ксения Иоанниди. Контракт на выполнение работ с ней заключили в мае прошлого года.

Капремонт поликлиники выполняется в целях модернизации первичного звена здравоохранения Омской области. Работы предварительно состоятся в 2024 году, а предполагаемую стоимость капремонта как раз предстояло определить разработчику проекта.

Добавим, что поликлиника находится в приспособленном пятиэтажном кирпичном здании на Куйбышева. В эксплуатацию его ввели в 1985 году.

Ранее Город55 также рассказывал о капремонте здания на Рождественского, которое до своей ликвидации занимал роддом №5. Теперь его собираются отдать госпиталю для ветеранов войн.

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#Общество#Омск#Капремонт#Медицина#Поликлиника#Проект#Детская поликлиника#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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