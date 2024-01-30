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Госпиталь для ветеранов войн на Гагарина

Впереди ремонт и переезд. В Омске одобрили проект капремонта военного госпиталя

30 января 2024, 04:51
Фото: Город55
Госпиталь для ветеранов войн на Гагарина

Госэкспертиза одобрила проект капремонта здания для военного госпиталя в Омске

Разработкой проектной документации с июля 2023 года занималась предпринимательница из Ярославля.

Городу55 стало известно, что проект капитального ремонта здания бывшего роддома №5 для размещения в нем госпиталя для ветеранов войн прошел госэкспертизу. Положительное заключение накануне выдало автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области».

Проектную документацию для бюджетного учреждения разработала предпринимательница из Ярославля Юлия Заварзина, которая занимается инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием и управлением проектами строительства. За работу ей, напомним, заплатили 4,8 млн рублей.

Ранее в пятиэтажном здании на Рождественского, 2 располагался роддом №5, но его ликвидировали в ноябре 2022 года якобы из-за низкой заполняемости. Госпиталь для ветеранов войн в настоящий момент занимает трехэтажное здание на Гагарина. В мае прошлого года минимущества Омской области передало медучреждению в бессрочное пользование земельный участок под зданием на Рождественского.

Ремонт учреждения изначально был запланирован на 2023–2024 годы. После получения положительного заключения на проект, видимо, стоит ожидать объявления аукциона на поиск подрядчика и выполнения работ. Предварительно стоимость капремонта оценивалась в 500 млн рублей, более точную сумму должны были определить при разработке проекта.

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#Общество#Омск#Капремонт#Больница#Медицина#Проект#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина#Госпиталь для ветеранов войн
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