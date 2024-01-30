Впереди ремонт и переезд. В Омске одобрили проект капремонта военного госпиталя

Ранее в пятиэтажном здании на Рождественского, 2 располагался роддом №5, но его ликвидировали в ноябре 2022 года якобы из-за низкой заполняемости. Госпиталь для ветеранов войн в настоящий момент занимает трехэтажное здание на Гагарина. В мае прошлого года минимущества Омской области передало медучреждению в бессрочное пользование земельный участок под зданием на Рождественского.