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Экспертиза

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Ноябрь
Мэрия Омска планирует обжаловать решение суда о запрете стройки ЖК «Мирапорт»
12 ноября, 08:41
Судимый за изнасилование: кем оказался омич, подозреваемый в убийстве москвички
4 ноября, 03:48
Октябрь
Проект прошел экспертизу. В омской «Долине нищих» появится многоквартирная трехэтажка
24 октября, 07:59
Смертельные раны: 26-летний омич задержан за убийство в Любинском районе
Следственное управление Омской области возбудило уголовное дело после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями в его доме.
22 октября, 08:14
В Омске одобрили проект строительства школы на Завертяева за 1,3 млрд рублей
15 октября, 05:55
Подорожал за время простоя. В Омске одобрили проект 2-этажного детсада на Завертяева
11 октября, 07:41
Корректируют смету. В Омске одобрили проект многострадальной школы в Ясной Поляне
9 октября, 08:32
Сентябрь
3,7 миллиарда. В Омске одобрили проект нового операционного корпуса на Булатова
28 сентября, 10:05
Смертельный ужин. Трагедия в сибирском селе унесла жизни четырех детей
23 сентября, 07:23
В Омске массово закрывают детские сады: разбираемся почему
17 сентября, 04:30
Проект ремонта здания бывшего «Омскгражданпроекта» на улице Ленина прошел экспертизу
5 сентября, 10:23
«Стройбетон» намерен построить еще одну многоэтажку на Левобережье Омска
5 сентября, 06:30
Тюменский застройщик опроверг слухи о покушении на участок в парке 30-летия ВЛКСМ
4 сентября, 09:15
Август
Причину смерти пропавшей в Омске 15-летней москвички планируют назвать в сентябре
26 августа, 08:47
В микрорайоне Солнечный в Омске планируют построить 10-этажный дом
23 августа, 06:39
В Омске одобрили строительство жилого дома на пересечении улиц Шебалдина и Нейбута
20 августа, 10:44
С бассейнами и мастерскими. На Левобережье Омска построят новую школу на 1122 места
12 августа, 09:27
«Газпромнефть-СМ» внедряет новые форматы обучения профессионалов нефтепереработки
В рамках двухлетнего профориентационного проекта омские студенты смогли освоить производственные процессы и технологию выпуска смазочных материалов.
2 августа, 06:58
Июль
В Омске на Левобережье построят еще одну жилую «высотку»
29 июля, 04:43
В центре Омска утонула 15-летняя школьница
27 июля, 13:49

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