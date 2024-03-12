Улицы Добровольского

Спецпроект

Дефицит транспорта и парковок. Чем обернется для Омска открытие нового корпуса ОмГУ

Приток студентов и преподавателей повысит нагрузку на общественный транспорт и инфраструктуру района. Уже сейчас здесь негде ставить автомобили, а уехать в час пик с остановки у «Миллениума» иногда просто невозможно.