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Ольга Акамова

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25 ноября
Омичи признались, что готовы потратить на новогодние подарки почти 17 тысяч рублей
Рассказываем, сколько готовы потратить омичи на подарки близким на Новый год.
25 ноября, 08:05
Губернатор Хоценко обсудил развитие Русско-Полянского района с местными властями
Виталий Хоценко провел совещание по вопросам социально-экономического развития Русско-Полянского района.
25 ноября, 07:20
«Внимание всем!»: в омских Нефтяниках прозвучат сирены
В эту среду в Советском округе Омска пройдет проверка системы оповещения населения, охватывающая территорию ТЭЦ-4 АО «ТГК-11» и поселок Новоалександровка.
25 ноября, 06:55
«Забыли» военный билет: из Омской области пятерых мигрантов отправили в армию
Как сообщает военно-следственный отдел СК, в этом году, на фоне роста преступлений с участием мигрантов в разных регионах России, в Омской области усилены меры по контролю за соблюдением законности.
25 ноября, 06:45
Годовая инфляция в Омской области замедлилась до 8,9%
По данным пресс-службы Отделения Омск Банка России, в октябре годовая инфляция составила 8,9%, продолжив снижение, которое началось в августе.
25 ноября, 06:08
Искусство объединяет: репортаж итальянского военкора о муралах и теплоте Омска
Итальянский военный корреспондент Винченцо Лоруссо из информагенства International Reporters побывал в Омске и поделился впечатлениями от международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос».
25 ноября, 06:01
ДТП с тяжкими последствиями: в Омске отдали под суд 46-летнюю омичку
Прокуратура Омска направила в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой в нарушении ПДД, которое привело к тяжелым последствиям.
25 ноября, 05:15
Снег и лед не ждут: омские дорожники стали работать круглосуточно
Мэр Омска Сергей Шелест подытожил итоги работы дорожных служб в выходные.
25 ноября, 05:07
ЧП в Анталье: российский лайнер загорелся из-за сложных погодных условий
В аэропорту турецкой Антальи произошел инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявшим рейс из Сочи.
25 ноября, 04:22
Омская область опустилась на 31-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ
Омская область заняла 31-е место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, составленному РИА «Новости».
25 ноября, 03:39
22 ноября
Аварии в Омске: объясняем, какие улицы находятся в зоне риска
Пресс-служба «Ингосстрах» предоставила Городу55 информацию о том, на каких улицах Омска чаще всего происходили аварийные ситуации.
22 ноября, 07:19
Звезды театра: омские деятели культуры получили высокие награды от Путина
Лауреатов премии поздравил губернатор Виталий Хоценко.
22 ноября, 07:05
Омск гордится: Путин наградил омичей почетными званиями
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил имена награжденных.
22 ноября, 06:15
Дошли до Шелеста: мошенники выдавали себя за мэра Омска
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что в последние несколько дней от его имени рассылаются приглашения на видеоконференции.
22 ноября, 06:01
От закладки до посадки: в Омске задержали молодого человека с наркотиками
В Омске задержан 22-летний молодой человек за распространение наркотиков, рассказали в пресс-службе омской полиции.
22 ноября, 05:08
Виталий Хоценко обсудил с министром культуры РФ итоги нацпроекта «Культура»
Омская область получит 1 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры.
22 ноября, 04:45
Артист из Омской области выступит на шоу Андрея Малахова
Игорь Новиков, исполнитель из Омской области, примет участие в программе «Песни от всей души» (12+) на федеральном телеканале.
22 ноября, 04:03
VPN под запретом: Роскомнадзор ограничит информацию о сервисах обхода блокировок
Роскомнадзор запретил упоминания VPN с 30 ноября.
22 ноября, 03:21
21 ноября
В Омске раскрыли банду неонацистов
Молодые люди, среди которых были поклонниками российской имперской символики, придерживались экстремистских убеждений.
21 ноября, 09:01
Окучивали со всех сторон. Пенсионерка из Омска лишилась спокойствия из-за мошенников
Жительница Омска попалась на классические уловки мошенников и лишилась квартиры.
21 ноября, 08:40

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