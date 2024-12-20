Ольга Акамова

«Забыли» военный билет: из Омской области пятерых мигрантов отправили в армию

Как сообщает военно-следственный отдел СК, в этом году, на фоне роста преступлений с участием мигрантов в разных регионах России, в Омской области усилены меры по контролю за соблюдением законности.