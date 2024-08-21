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Концертный зал

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2024
«Газпромнефть-СМ» создала новый образовательный проект в преддверии Дня флага России
21 августа, 07:02
В Омске прошел форум-концерт «Вместе! За Россию»
12 марта, 14:10
В омском Концертном зале показали фильм об Аллее олимпийцев
Картина называется «Омская земля — родина победителей».
29 февраля, 11:39
Лолита высказалась об отмене своего концерта в Омске
13 января, 05:34
Нападение собак на школьника, отмена Лолиты и тройное ДТП на мосту. Омск сегодня
12 января, 14:03
Казаки призвали отменить в Омске концерт Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке»
Письмо с соответствующей просьбой совет атаманов направил министру культуры региона.
11 января, 14:12
2023
В Концертом зале прошла церемония чествования работников сферы торговли
Помимо награждения, там прошло торжество, посвященное 30-летию Союза организаций торговли Омской области.
15 августа 2023, 13:50

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