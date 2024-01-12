Нарушение морали? В Омске после жалобы казаков отменили концерт Лолиты Милявской

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В министерстве культуры Омской области сообщили, что отменили концерт Лолиты Милявской в Омске. Он должен был состояться 27 марта в концертном зале омской филармонии.
«Договоренность об предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах омской филармонии не продаются. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Отметим, что накануне представители сообщества омских казаков выступили против концерта певицы. Они отметили, что в других городах выступление Лолиты отменили после ее участия в «голой» вечеринке. Совет атаманов отправил письмо министру культуры Омской области Юрию Трофимову, отметив, что проведение шоу Милявской будет идти вразрез со всеми возможными нравственными нормами. По всей видимости, глава ведомства и его работники прислушались к мнению казаков.