Нарушение морали? В Омске после жалобы казаков отменили концерт Лолиты Милявской

Отметим, что накануне представители сообщества омских казаков выступили против концерта певицы. Они отметили, что в других городах выступление Лолиты отменили после ее участия в «голой» вечеринке. Совет атаманов отправил письмо министру культуры Омской области Юрию Трофимову, отметив, что проведение шоу Милявской будет идти вразрез со всеми возможными нравственными нормами. По всей видимости, глава ведомства и его работники прислушались к мнению казаков.