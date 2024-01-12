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иллюстрация

Нарушение морали? В Омске после жалобы казаков отменили концерт Лолиты Милявской

12 января 2024, 09:51
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске после жалобы казаков отменили концерт Лолиты Милявской

Выступление было запланировано на март, но после «голой» вечеринки в минкультуры региона решили не организовывать его.

В министерстве культуры Омской области сообщили, что отменили концерт Лолиты Милявской в Омске. Он должен был состояться 27 марта в концертном зале омской филармонии.

«Договоренность об предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах омской филармонии не продаются. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что накануне представители сообщества омских казаков выступили против концерта певицы. Они отметили, что в других городах выступление Лолиты отменили после ее участия в «голой» вечеринке. Совет атаманов отправил письмо министру культуры Омской области Юрию Трофимову, отметив, что проведение шоу Милявской будет идти вразрез со всеми возможными нравственными нормами. По всей видимости, глава ведомства и его работники прислушались к мнению казаков.

Казаки призвали отменить в Омске концерт Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке»
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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Развлечения#Минкультуры#Новости#Концерт#Юрий Трофимов#Выступление#Отмена концерта#Алина Ясинская
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