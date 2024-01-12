Есть пострадавшие. На мосту в Октябрьском округе Омска произошло тройное ДТП

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Известно, что на виадуке, расположенном на Космическом проспекте, иномарка «Hyundai Tucson» под управлением 42-летней женщины выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с двумя автомобилям — «Hyundai» и «Peugeot».
В результате происшествия, медицинская помощь понадобилась женщине-водителю «Hyundai Tucson», она госпитализирована, рассказали Городу55 в ГИБДД. На место происшествия также прибыл наряд ДПС и пожарные.
Фотографии с места происшествия появились в городском сообществе «Омск ВК». Местные жители и пользователи паблика стали предполагать, что ДТП случилось из-за нечищеной автодороги. По словам омичей, обочины виадука завалены снегом, а водителям приходится ездить по небезопасной колее.