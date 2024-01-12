Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

На мосту в омском Чкаловском поселке произошло тройное ДТП с пострадавшими

Есть пострадавшие. На мосту в Октябрьском округе Омска произошло тройное ДТП

12 января 2024, 10:42
Фото: 1MI

На мосту в омском Чкаловском поселке произошло тройное ДТП с пострадавшими

Подробности дорожно-транспортного происшествия Городу55 сообщили в ГИБДД.

Известно, что на виадуке, расположенном на Космическом проспекте, иномарка «Hyundai Tucson» под управлением 42-летней женщины выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с двумя автомобилям — «Hyundai» и «Peugeot».

В результате происшествия, медицинская помощь понадобилась женщине-водителю «Hyundai Tucson», она госпитализирована, рассказали Городу55 в ГИБДД. На место происшествия также прибыл наряд ДПС и пожарные.

Фотографии с места происшествия появились в городском сообществе «Омск ВК». Местные жители и пользователи паблика стали предполагать, что ДТП случилось из-за нечищеной автодороги. По словам омичей, обочины виадука завалены снегом, а водителям приходится ездить по небезопасной колее.

Фото: Скриншот паблика "Омск ВК"
Есть погибшие. Появились подробности аварии с вахтовиками в Омской области
Узнать подробнее
#ДТП#Омск#ДТП с пострадавшими#Тройное ДТП#Авария#Происшествие#Новости#Анастасия Баянова
Подпишитесь
4 млрд инвестиций. Пятизвездочную гостиницу в Омске построит Александр Антропенко
Вчера, 11:11
Землячка министра. Замом Наркевича в омском минздраве стала чиновница из Красноярска
Вчера, 14:46
Шок. В холоде, без еды. На границе Омск-Казахстан возникла очередь из-за нечищенной трассы
Сегодня, 06:13
Омский следком возбудил уголовное дело после нападения собак на ребенка
Сегодня, 09:04
Переговоры длились 7 минут. В новом году ОмГУ остался без коллективного договора
Сегодня, 06:25
Нарушение морали? В Омске после жалобы казаков отменили концерт Лолиты Милявской
Сегодня, 09:51