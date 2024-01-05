Платите больше. В январские праздники на омских АЗС подорожал бензин

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Омской области подорожало топливо на одной из АЗС. Цены изменились на бензин двух марок — АИ-92 и АИ-95 UNI. Местные автомобилисты теперь отдают за литр того и другого на 20 копеек больше.
Подорожание зафиксировали на заправках «Юнигаз». Ранее, до Нового года, подорожал бензин АИ-92 и АИ-95 на «Топлайне» и «Газпромнефти». Дизельное топливо одновременно с этим дешевеет. По последним данным, оно снизило в цене еще на 25 копеек.
На момент публикации на омских АЗС «Топлайн» стоимость АИ-92 варьируется от 47,8 до 50,3 рублей. Литр АИ-95 можно приобрести за 51,7-54,2 рублей. Цена на дизельное топливо начинается от 61,55 рублей. Максимум за него можно отдать 68 рублей.