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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:11

иллюстрация

Платите больше. В январские праздники на омских АЗС подорожал бензин

5 января 2024, 07:08
Фото: Город55
иллюстрация

В январские праздники на омских АЗС подорожал бензин

На одной из сети заправок топливо подорожало на 20 копеек.

В Омской области подорожало топливо на одной из АЗС. Цены изменились на бензин двух марок — АИ-92 и АИ-95 UNI. Местные автомобилисты теперь отдают за литр того и другого на 20 копеек больше.

Подорожание зафиксировали на заправках «Юнигаз». Ранее, до Нового года, подорожал бензин АИ-92 и АИ-95 на «Топлайне» и «Газпромнефти». Дизельное топливо одновременно с этим дешевеет. По последним данным, оно снизило в цене еще на 25 копеек.

На момент публикации на омских АЗС «Топлайн» стоимость АИ-92 варьируется от 47,8 до 50,3 рублей. Литр АИ-95 можно приобрести за 51,7-54,2 рублей. Цена на дизельное топливо начинается от 61,55 рублей. Максимум за него можно отдать 68 рублей.

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#Экономика#Омск#Омская область#Цены на топливо#Цены на бензин#Новости#Топливо#Алина Ясинская
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