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Published Сегодня, 08:08

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Updated Сегодня, 08:11

иллюстрация

Нужна помощь. К уборке снега в Омске будут привлекать в четыре раза больше осужденных

5 января 2024, 08:08
Фото: Город55
иллюстрация

К уборке снега в Омске будут привлекать в четыре раза больше осужденных

Привлеченных к работам людей станет больше до 100 человек.

На сайте администрации Омска появился проект постановления об увеличении в четыре раза числа рабочих мест для уборки снега в городе. Сотрудникам «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приводить в порядок улицы помогали осужденные и ранее. Сейчас же, судя по опубликованному документу, их будут привлекать к работе чаще.

Предполагается, что на каждом дорожно-эксплуатационном участке (их пять штук в городе, по одному в каждом административном округе) увеличат количество рабочих мест с 5 до 20. Таким образом привлеченных кадров станет больше до 100 человек.

Осужденных на принудительные, исправительные и обязательные работы будут привлекать не только для уборки снега, но и для выполнения ямочного ремонта. Пока что проект документа находится на проверке антикоррупционной экспертизы.

Ранее Город55 писал о том, что осужденных собираются отправлять на Омский завод литьевых пластмасс. Он находится рядом с железнодорожным вокзалом.

Исправление на заводе. Омских осужденных отправят на работу в новое место
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Уборка улиц#Уборка снега#Новости#УДХБ#Осужденные#Обязательные работы#Алина Ясинская
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