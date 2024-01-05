Нужна помощь. К уборке снега в Омске будут привлекать в четыре раза больше осужденных

На сайте администрации Омска появился проект постановления об увеличении в четыре раза числа рабочих мест для уборки снега в городе. Сотрудникам «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приводить в порядок улицы помогали осужденные и ранее. Сейчас же, судя по опубликованному документу, их будут привлекать к работе чаще.