Нужна помощь. К уборке снега в Омске будут привлекать в четыре раза больше осужденных

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
На сайте администрации Омска появился проект постановления об увеличении в четыре раза числа рабочих мест для уборки снега в городе. Сотрудникам «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приводить в порядок улицы помогали осужденные и ранее. Сейчас же, судя по опубликованному документу, их будут привлекать к работе чаще.
Предполагается, что на каждом дорожно-эксплуатационном участке (их пять штук в городе, по одному в каждом административном округе) увеличат количество рабочих мест с 5 до 20. Таким образом привлеченных кадров станет больше до 100 человек.
Осужденных на принудительные, исправительные и обязательные работы будут привлекать не только для уборки снега, но и для выполнения ямочного ремонта. Пока что проект документа находится на проверке антикоррупционной экспертизы.
Ранее Город55 писал о том, что осужденных собираются отправлять на Омский завод литьевых пластмасс. Он находится рядом с железнодорожным вокзалом.