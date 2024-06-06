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Цены на топливо

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2024
С 1 июля в России подорожает газ
Исключений не будет: и население, и представители промышленной сферы будут платить больше за голубое топливо. С декабря россияне платят на 8,5% больше, а теперь цены поднимут еще на 8%.
6 июня, 14:15
Тепло в копеечку. В Омской области лесхозы и бизнесмены задирали цены на дрова
Прокуратура вмешалась в «дровяной» бизнес и отправила несколько представлений.
11 января, 05:07
Опасные косули, дорогой бензин и уголовники на страже чистоты. Омск в пятницу
5 января, 14:00
Платите больше. В январские праздники на омских АЗС подорожал бензин
На одной из сети заправок топливо подорожало на 20 копеек.
5 января, 07:08
2023
Ноябрьское повышение. За месяц в Омске ближе к зиме подорожало дизельное топливо
11 декабря 2023, 10:15
А отдых дешевле. В Омске выросли цены на овощи, бензин и легковые машины
13 октября 2023, 08:46
Парадоксально. Омская область вошла в топ-10 регионов с самым дешевым топливом
30 сентября 2023, 11:43
Дорогая осень. В Омске сразу на рубль подорожало топливо
4 сентября 2023, 03:03
Не для бедных. В Омской области третий раз за август подорожал бензин
16 августа 2023, 03:43
В Омске сильно выросли цены на черный чай, овощи и сахар
10 августа 2023, 06:17
Омские водители смогут перевести свой автомобиль на газ со скидкой
Начиная с этого года водители в Омской области получат возможность перевести свой автомобиль на газовое топливо со скидкой. Компенсация составит 2/3 от эталонной стоимости переоборудования.
19 января 2023, 04:31

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