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Режим повышенной готовности

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2024
ТГК-11 решила оспорить претензии прокуратуры по золоотвалу в затопленном Осташково
19 ноября, 09:03
В омских селах и СНТ ввели режим повышенной готовности из-за подтопления
5 сентября, 14:58
В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за паводка
Однако в настоящее время в 6 населенных пунктах остаются затопленными 139 домов.
21 июня, 08:46
В Омской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Такое решение было принято сегодня, 30 мая, на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
30 мая, 12:08
В лидерах. Омская область оказалась на первом месте по заболевшим коронавирусом
Федеральный оперштаб привел статистику с 29 января по 4 февраля текущего года.
7 февраля, 04:11
Ситуация стабильна. Стали известны итоги оперштаба по борьбе с COVID-19
В пресс-службе минтруда Омской области сообщили, что решим повышенной готовности по коронавирусу продлили до конца марта.
29 января, 11:06
Опасные косули, дорогой бензин и уголовники на страже чистоты. Омск в пятницу
5 января, 14:00
Опасные соседи. В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за косуль
5 января, 06:01
2023
В Омской области приняли закон о проведении выборов в условиях военного положения
8 декабря 2023, 02:54
Важно. Атака COVID-19. Режим повышенной готовности в Омской области продлили до конца января
29 ноября 2023, 11:49
Смели с прилавков. В Таре раскупили воду в магазинах из-за проблем с водопроводом
24 ноября 2023, 03:28
В Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу
26 октября 2023, 12:38
В начале осени в Омской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
2 сентября 2023, 04:00
В Омской области до конца лета продлили режим повышенной готовности
29 мая 2023, 13:12
В Омской области отменили ранее введенный из-за природных пожаров режим ЧС
22 мая 2023, 05:29
2022
Герой в форме, повышенная готовность и приближение алкоголя. Омск сегодня
10 ноября 2022, 13:58

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